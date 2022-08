Anniversaire de Chitrangada Singh : Top 5 des moments audacieux à l’écran qui prouvent qu’elle est absolument époustouflante

Chitrangada Singh fête son anniversaire aujourd’hui, c’est-à-dire le 30 août. Nous aimons tous son look chaud et sombre. Les fans adorent son joli sourire. Chitrangada a fait ses débuts dans la série Hazaaron Khwaishein Aisi et après cela, elle n’a jamais regardé en arrière. Elle a fait plusieurs films avec de grandes stars de Bollywood. Elle a fait Yeh Saali Zindagi en 2011, Desi Boyz, I, me Aur Main, et a récemment sorti Bob Biswas en 2021. Elle a eu de nombreuses scènes sensuelles et audacieuses dans de nombreux films de Bollywood. La chanson la meilleure et la plus sensuelle de Singh est tirée du film Gabbar est de retour ‘Aao Raja’. À l’occasion de l’anniversaire de Chitrangada, nous vous montrons ses meilleurs moments audacieux à l’écran qui prouvent pourquoi elle est amoureuse. Regarder la vidéo.