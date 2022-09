Anniversaire d’Ayushmann Khurrana : L’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana a commencé sa carrière en tant que héros romantique dans le film Vicky Donor. Après ce film, il essaie de choisir des sujets sociaux pour son prochain film. Son choix de film impressionne vraiment ses fans. Ayushmann a fait plusieurs films, comme le récent Anek, Article 15, Bala, Shubh Mangal Zyada Saavdhan et d’autres. L’acteur n’est pas seulement connu pour ses bons choix de films, mais aussi pour ses déclarations puissantes, qui le conduisent souvent à des controverses. Lors de la promotion de son film Anek, l’acteur a déclaré que “les cœurs ne doivent faire qu’un” dans un pays comme l’Inde, où la diversité est la plus grande force. L’acteur fête son anniversaire aujourd’hui et nous vous montrons ses déclarations les plus puissantes et les plus controversées.