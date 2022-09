Anniversaire d’Asha Bhosle : Voici quelques faits intéressants sur la REINE d’Indipop [Watch video]

Anniversaire de la chanteuse légendaire Asha Bhosle: Asha Bhosle est une chanteuse de lecture indienne qui a chanté des chansons dans 20 langues indiennes différentes. Elle a une voix mélodieuse qui fait tomber les gens amoureux d’elle. La voix représente l’Inde et peut être facilement reconnue. Asha Bhosle est principalement connue pour ses chansons tristes, mais elle a chanté des chansons comme “Dum Maro Dum”, qui sont des chansons de style rock. La chanteuse légendaire a plusieurs faits inconnus : elle est la première chanteuse indienne nominée pour un Grammy, elle s’est mariée à 16 ans et d’autres. Dans cette vidéo, nous allons raconter des faits moins connus sur la légendaire chanteuse de Bollywood, Asha Bhosle. Regardez la vidéo pour en savoir plus.