Anniversaire d’Arjun Kapoor : l’acteur devient philanthrope et célèbre en faisant don de ses tenues préférées aux personnes défavorisées

Les anniversaires de célébrités sont généralement associés au luxe et à la somptuosité, associés à une célébration étoilée. Mais, Arjun Kapoor a ajouté une nouvelle tournure à son anniversaire, en célébrant sa journée spéciale, à travers un acte caritatif. L’acteur a eu 38 ans aujourd’hui, le 26 juin. Dans une interview avec un portail médiatique, Arjun Kapoor a déclaré qu’il était prêt à donner certaines de ses collections de garde-robe préférées lors d’une vente caritative organisée par l’acteur. Des ensembles traditionnels aux tenues de gym et aux coupes occidentales, Arjun ferait don de ses vêtements aux défavorisés.

Arjun Kapoor offre ses ensembles préférés à titre caritatif le jour de son anniversaire

« Mettre des vêtements qui me rappellent des moments heureux, des journées spéciales et des réalisations importantes est ma façon de partager et de former une parenté avec les autres. J’espère que tout le monde appréciera cette baisse, car chaque geste s’additionne pour aider ceux qui ont besoin de soutien », dit Arjun Kapoor. L’acteur d’Ishaqzaade a ajouté que la « meilleure façon » de fêter son anniversaire était de suivre la notion de partage, en observant la « circularité ».

Selon un rapport de Midday, les vêtements donnés parviendront d’abord à une organisation à but non lucratif, nommée Oscar Foundation, basée à Mumbai. L’organisation utilise le football comme stratégie sportive pour encourager les enfants pauvres à rester à l’école, les préparant ainsi à un avenir radieux. Jusqu’à présent, la Fondation Oscar a autonomisé plus de 14 000 enfants issus de communautés défavorisées.

Arjun Kapoor opte pour un look casual pour son anniversaire

Arjun Kapoor a fêté son anniversaire avec sa dulcinée, Malaika Arora, et ses sœurs Anshula et Khushi Kapoor. L’acteur a eu une célébration plutôt intime dans sa résidence de Mumbai, en présence d’amis proches et de membres de sa famille. Des paparazzi ont repéré Arjun Kapoor à l’extérieur de sa résidence, vêtu avec désinvolture d’un t-shirt blanc qu’il a superposé avec une chemise noire ample à manches mi-longues et un pantalon noir.

Malaika Arora s’est parée de ses plus beaux atours pour l’anniversaire d’Arjun Kapor

Malaika Arora, connue pour ses choix vestimentaires, a mis son meilleur pied en avant, pour l’anniversaire de son bae. Elle a été vue vêtue d’un ensemble sans manches, blanc et moulant, avec des imprimés rouges distingués et une fente à hauteur de cuisse. L’actrice a complété son look avec des bottes noires à talons hauts.

Liste des prochains films d’Arjun Kapoor

Sur le plan du travail, Arjun Kapoor a un certain nombre de films dans son pipeline. Il sera ensuite vu dans The Lady Killer du réalisateur Ajy Bahl, avec également Bhumi Pednekar dans le rôle principal féminin. L’acteur a été engagé pour le remake en hindi de Comali, la vedette de Jayam Ravi, et Maut, l’acteur d’action du cinéaste Siddharth Anand, aux côtés de Manoj Bajpayee et Amrita Puri.