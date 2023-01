Anniversaire d’AR Rahman : des faits rares sur le maestro de la musique que seuls les vrais fans connaîtront

Après Tamannaah et Vijay Varma, il semble que nous nous dirigions vers un autre couple de nouvelles. Cette fois, ce n’est autre que Suhana Khan et Agastya Nanda. Oui, vous avez bien lu ! Eh bien, les histoires selon lesquelles les deux étaient proches et sortaient ensemble faisaient le tour depuis un moment maintenant. Suhana Khan et Agastya Nanda sont les co-vedettes de The Archies où tout a commencé. Le film qui vient sur Netflix va être leur premier. Suhana Khan a fait une apparition avec Agastya Nanda au brunch de Noël annuel organisé par Karan Kapoor dans sa maison de Juhu. Cela a amené les gens à se demander si la nouvelle était bien vraie.

Des sources ont déclaré à Hindustan Times qu’il avait présenté Suhana Khan comme sa partenaire aux personnes présentes à la fête. Suhana Khan et Navya Naveli Nanda sont amies depuis longtemps. La fête a été suivie par des gens comme Ranbir Kapoor – Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan et d’autres. Il semble que les deux se soient liés sur les plateaux de The Archies. Il semble que tous ceux qui étaient présents sur les plateaux du projet savaient qu’ils étaient ensemble. Les deux n’ont fait aucun effort pour le cacher mais n’envisagent pas d’officialiser les choses pour le moment a précisé la source.

Ce n’est pas tout. On dit que Shweta Bachchan sait qu’Agastya Nanda et Suhana Khan sortent ensemble. Il semble qu’elle approuve le choix de son fils car elle pense que Suhana Khan est une fille adorable. Cela est arrivé juste après que des rumeurs de rencontres entre Nora Fatehi et Aryan Khan aient fait la une des journaux. Les deux ont été cliqués à Dubaï avec la même fille. Agastya Nanda et Suhana Khan ont toutes deux 22 ans. Agastya Nanda est le fils de Shweta Bachchan et de Sanjeev Nanda, le président d’Escorts. Nous attendons une confirmation officielle sur le même!