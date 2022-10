Anniversaire d’Amitabh Bachchan : jeune homme en colère contre l’hôte attachant de Kaun Banega Crorepati ; raisons pour lesquelles tout le monde aime Big B [Watch Video]

Anniversaire d’Amitabh Bachchan : Une superstar de Bollywood, un être humain formidable, extrêmement talentueux… vous manquerez de mots pour décrire M. Amitabh Bachchan. Des millions de ses fans l’adorent pour tout ce qu’il fait. C’était un père, un fils et un mari formidables. Il a joué tous les rôles avec un dévouement total. Il est le créateur de tendances. Les fans aiment toujours son style. Personne ne peut encore égaler son niveau d’énergie même à la moitié de son âge. Amitabh Bachchan a fait de l’expression “jeune homme en colère” une déclaration de mode. Non seulement au cinéma, Big B a également régné à la télévision avec sa grande émission Kaun Banega Crorepati. C’est un parfait exemple de gentleman. Aujourd’hui, la mégastar fête son anniversaire, et le jour de son anniversaire, nous vous dirons la raison pour laquelle tout le monde aime le Shahenshah. Regarder la vidéo.