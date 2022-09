Anniversaire d’Akshay Kumar : Priyanka Chopra à Shilpa Shetty ; Les amours présumées de l’acteur de Ram Setu [Watch Video]

Anniversaire d’Akshay Kumar : La superstar de Bollywood, Akshay Kumar, est l’un des noms les plus grands et les plus en forme de l’industrie. Akshay est populaire pour son timing comique et ses cascades d’action. Akshay est célèbre dans l’industrie pour sa discipline et sa ponctualité. Nous avons vu qu’il aime sa famille, il aime passer son temps avec sa femme Twinkle Khanna. Mais il fut un temps où il était aussi célèbre pour ses amours. Il est sorti avec de nombreuses actrices de Bollywood à cette époque. Akshay Kumar a eu une histoire colorée avec l’ancien mannequin et actrice de Bollywood Pooja Batra avant de rejoindre l’industrie de Bollywood. Ce n’est pas seulement que nous nous souvenons tous de son histoire d’amour avec Shilpa Shetty et Twinkle Khanna en même temps. Aujourd’hui, l’acteur fête son anniversaire. Le jour de son anniversaire, nous vous montrons ses amours les plus présumées de tous les temps. Regardez la vidéo complète.