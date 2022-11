Anniversaire d’Aditya Roy Kapur: Katrina Kaif à Ananya Panday, un regard sur les liaisons présumées de l’acteur de Malang [Watch Video]

Anniversaire d’Aditya Roy Kapur : L’acteur a commencé sa carrière avec Salman Khan et Ajay Devgn dans London Dreams en 2009. Ce film est devenu une sensation du jour au lendemain. L’acteur a joué le rôle d’un artiste alcoolique. Nous avons vu Shraddha Kapoor et Aditya Roy Kapur faire un travail fantastique dans la direction musicale de Mohit Suri, “Aashiqui 2”. On a supposé qu’ils sortaient tous les deux ensemble. L’acteur est également sorti avec Katrina Kaif, et une rumeur récente veut que l’acteur sorte avec l’actrice de Bollywood Gen Z, Ananya Panday. Dans cette vidéo, jetez un œil aux liaisons de Malang Aditya Roy Kapoor. Regarder la vidéo.