Anniversaire Boy Lakshya Sen sur son historique CWG Gold et ce qui nous attend

Laksha Sen était à Mumbai le lendemain de son retour de Birmingham, pour tourner une publicité pour Master Card. Détendu et exalté, il était d’humeur pétillante quand je l’ai rencontré et j’ai accepté de parler de son séjour à Birmingham où il a récolté deux médailles pour ses efforts.

Il se présente comme un jeune homme décent et mature qui parle doucement et fait valoir succinctement son point de vue.

A LIRE AUSSI | La FIFA suspend la Fédération indienne de football en raison d’influences tierces

Sen a fait une formidable démonstration de jeu défensif en route vers ses médailles. Les plongées intégrales à l’aspect dangereux qui lui ont sauvé de nombreux points semblent donner des résultats pour le garçon d’Almora.

“C’est une réaction automatique à un coup sec qui arrive sur mon terrain. On ne peut pas pratiquer les plongeons. Hier, quand j’étais enfant, quand mon père m’entraînait, il s’entraînait beaucoup dans le jeu défensif », se souvient Sen.

“Il avait l’habitude de me dire, apprenez d’abord à sauver un point, puis à gagner le point. Donc, la défense maintenant vient naturellement.

Dans le match pour la médaille d’or très important contre Ng Tze Yang, il y a eu un rallye qui s’est vraiment démarqué. Sen a plongé à sa droite pour récupérer un smash d’apparence impossible alors qu’il ramassait l’oiseau à deux ou trois pouces du sol. Avec un œil sur le mouvement de l’adversaire, il a soulevé l’oiseau jusqu’à la ligne de fond. Tze Yang a été surpris et n’a pu que regarder l’oiseau passer au-dessus de sa tête.

« Je m’étais engagé à jouer ce coup. Du coin de ma vision, je pouvais sentir qu’il allait se précipiter vers le filet.

“Non seulement je devais jouer ce coup, mais je devais le placer à un endroit qui me laisserait le temps de récupérer pour le suivant. Alors j’ai juste joué ce qui m’est venu naturellement.

L’ancien joueur de badminton et entraîneur Vimal Kumar, qui a façonné le jeu de Sen pendant ses années naissantes à la Prakash Padukone Badminton Academy, envoie au joueur de 21 ans ses souhaits et ses messages au jeune navetteur avant des matchs cruciaux qui l’ont aidé dans sa poursuite de la perfection.

« Vimal monsieur connaît mon jeu à fond. Il me coache depuis dix ans. Il a tellement d’expérience et comprend parfaitement le sport. Alors quand il envoie un message c’est pour mon bien. Et j’essaie de suivre autant que possible », a déclaré Sen d’un ton humble.

Sen a travaillé son jeu afin de le rendre plus complet et a effectivement construit son répertoire pour arriver au poste qu’il occupe aujourd’hui. Mais, il sent toujours qu’il y a place à l’amélioration.

« Il y a toujours place à l’amélioration », dit-il.

«Je dois continuer à travailler sur ma forme physique et renforcer ma défense. Je devrais pouvoir attaquer plus et avec plus de vitesse et de puissance. Je dois me concentrer davantage et ne pas être distrait par quoi que ce soit sur le terrain », a déclaré Sen.

A LIRE AUSSI | Chronologie des événements du départ de Praful Patel à l’interdiction du football indien par la FIFA

Être absent sur le circuit pourrait avoir des conséquences néfastes sur les athlètes, en particulier les jeunes. Lorsqu’on lui demande ce qui lui manque le plus à la maison, il répond avec une réponse réconfortante et fondée en toute sincérité.

« Au départ, la nourriture de ma mère me manquait beaucoup. Mais maintenant, elle est venue à Bangalore et fait la nourriture que j’aime. Je n’ai plus le mal du pays maintenant car je joue mes matchs et je suis très occupé.

“Ce n’est qu’en rentrant que je commence à avoir un peu le mal du pays. Mais je vais bien sinon.

Après avoir décroché l’or à ses débuts à la Coupe Thomas et aux Jeux du Commonwealth, Sen n’est pas encore prêt à se reposer sur ses lauriers car il a les yeux rivés sur les prochains Championnats du monde.

“Je vais m’entraîner pour les championnats du monde et j’ai l’intention de les gagner”, a déclaré le jeune.

“Je suis en bonne forme et j’ai hâte d’être au championnat. J’ai obtenu une médaille de bronze l’an dernier en descendant contre Shrikant en demi-finale. Je veux faire amende honorable cette fois-ci.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici