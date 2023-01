Anniversaire aux photos, soirées pizza & pick-up polonais : L’autre côté de la vie dans une Ukraine assiégée | Nouvelles du monde

Adolescente, Oksana Koshel, une résidente de Kyiv, s’est parfois retrouvée à lire des journaux intimes de citoyens vivant une vie bien remplie en temps de guerre.

“J’ai été très surprise de lire tout ce que ces gens faisaient”, explique-t-elle dans le dernier épisode du podcast Ukraine War Diaries de Sky News.

“Comment peux-tu être dans un café ou au restaurant ? C’est la guerre… et maintenant tu es comme, oh, d’accord – c’est comme ça qu’ils ont fait ça ! Alors, oui, la vie continue. De plus, la vie c’est maintenant. c’est ce que j’essaie de me rappeler chaque jour.”

Dans le contexte des revendications russes d’un cessez-le-feu temporaire, Kyiv, la capitale ukrainienne, reste une ville où la vie quotidienne est dictée par des menaces de frappes aériennes et des pannes d’électricité forcées dans le but de rationner l’énergie.

Selon les autorités ukrainiennes, des mois d’attaques de missiles contre l’infrastructure énergétique du pays ont réduit l’approvisionnement énergétique national de plus de 40 %.

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, Kyiv s’est retrouvée de manière constante et de plus en plus ciblée. Mais les entreprises de la ville – et dans ce cas celles qui offrent des divertissements – continuent de trouver des moyens d’offrir un répit aux citoyens.

Selon Mme Koshel, certains théâtres ont déménagé sous terre, utilisant une infrastructure à l’épreuve des bombes, ce qui leur permet de continuer à proposer des spectacles.

“Je pense que vous serez surpris d’apprendre que des choses se passent encore”, a déclaré Mme Koshel, qui a réservé cette semaine une soirée comique pour célébrer l’anniversaire de son mari – et confrère chroniqueur Seva.

“Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller voir une comédie musicale ou une pièce de théâtre et les gens essaient de trouver comment trouver des salles souterraines…”

