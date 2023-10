Annika Sorenstam est devenue la nouvelle membre féminine du Augusta National Golf Club

Annika Sorenstam, dix fois championne majeure de la LPGA, est devenue la plus récente membre féminine de l’Augusta National Golf Club, a confirmé jeudi le président Fred Ridley.

“Je connais Annika depuis un certain temps et je pense qu’elle sera un excellent ajout au club”, a déclaré Ridley jeudi avant le championnat amateur d’Asie-Pacifique. “Je peux vous le dire, elle peut encore jouer, et c’était juste un plaisir d’être avec elle.”

Les femmes n’étaient pas autorisées à devenir membres du domicile géorgien des Masters jusqu’en 2012.

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice et la financière Darla Moore ont été les premières femmes à devenir membres d’Augusta National.

“Nous comptons un certain nombre de femmes parmi nos membres, et ce depuis plusieurs années”, a déclaré Ridley. “Je pense que cela a fait de nous un meilleur club et ils font partie intégrante de notre culture.”

Augusta National a été fondé en tant que club réservé aux hommes en 1932 et a commencé à accueillir le Masters en 1934.

Sorenstam est devenue la première femme à participer à un événement du PGA Tour depuis 1945, lorsqu’elle a participé à ce qui était alors connu sous le nom de Bank of America Colonial.

Il y a vingt ans, la militante féministe Martha Burk, du Conseil national des organisations de femmes, a manifesté et fait campagne contre le manque de femmes membres à Augusta National.

Parmi les autres membres féminins confirmés à Augusta National figurent Heidi Ueberroth, coprésidente de Pebble Beach Co., l’ancienne présidente de l’USGA Diana Murphy, l’ancienne PDG d’IBM Ginni Rometty et Ana Botin, présidente exécutive du groupe Santander.

Sorenstam, 53 ans, a remporté 97 tournois professionnels au cours de sa carrière, dont 72 sur le circuit LPGA.

La Suédoise compte 10 championnats majeurs à son actif et a également remporté le titre de l’US Senior Women’s Open 2021.