Annie Wersching: ‘The Last of Us’, ‘Picard’, ’24’ acteur mort à 45 ans – National

L’actrice Annie Wersching , surtout connue pour avoir joué l’agent du FBI Renee Walker dans la série 24 et donnant la voix à Tess dans le jeu vidéo populaire Le dernier d’entre nous, est mort. Elle avait 45 ans.

Wersching est décédée dimanche matin à Los Angeles à la suite d’une bataille contre le cancer, selon son attaché de presse. Le type de cancer n’a pas été précisé.

Wersching était diagnostiqué avec un cancer en 2020, rapporte Deadline, mais cela ne l’a pas empêchée d’entreprendre de nouveaux projets. L’un de ses derniers rôles était celui de la fascinante reine Borg dans Star Trek : Picardexactement deux décennies après avoir fait ses débuts à l’écran dans Star Trek : Entreprise en 2002.

Wersching laisse dans le deuil son mari, l’acteur Stephen Full, et leurs trois fils : Freddie, 12 ans, Archie, 4 ans et Ozzie.

Après la mort de sa femme, Full a déclaré : « Il y a aujourd’hui un trou caverneux dans l’âme de cette famille. Mais elle nous a laissé les outils pour le remplir. Elle a trouvé l’émerveillement dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre l’aventure pour vous trouver. ‘Allez le trouver. Il y en a partout.’ Et nous le trouverons.

“Alors que je conduisais nos garçons, les vrais amours de sa vie, dans l’allée et la rue sinueuses, elle criait AU REVOIR ! jusqu’à ce que nous soyons hors de portée de voix et dans le monde. Je l’entends encore sonner. Au revoir mon pote. ‘Je t’aime petite famille…'”

De nombreux collègues de Wersching ont rendu hommage au défunt acteur en ligne.

Neil Druckmann, qui a créé Le dernier d’entre nous jeu vidéo, a écrit sur Twitter: “Nous venons de perdre un bel artiste et être humain. Mon cœur est brisé.

« Annie, tu nous as quitté bien trop tôt.

Wersching a fourni les performances de capture de voix et de mouvement pour Tess pour le jeu vidéo populaire, qui a depuis été adapté en série télévisée pour HBO.

Je m’ennuie de mon ami idiot qui a aidé à donner vie à Tess. Annie, tu nous as quitté bien trop tôt. Vous ferez à jamais partie de la famille TLoU & Naughty Dog ! 💔 Fans de TLoU… montrons de quoi nous sommes faits. Veuillez envisager de faire un don au gofundme de ses enfants : https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT – Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 29 janvier 2023

Kiefer Sutherland, qui a joué aux côtés de l’acteur décédé dans 24, a écrit sur Twitter que “Wersching était l’un des plus grands acteurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, et mon ami.”

“Mon cœur se brise pour sa jeune famille. Puisse-t-on se souvenir d’elle pour la belle personne qu’elle était.

Le monde a perdu une lumière aujourd’hui @Wersching était l’un des plus grands acteurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, et mon ami. Mon cœur se brise pour sa jeune famille. Puisse-t-on se souvenir d’elle pour la belle personne qu’elle était. —Kiefer Sutherland (@RealKiefer) 30 janvier 2023

Née et élevée à St. Louis, Mo., Wersching est apparue dans des dizaines d’émissions de télévision au cours de sa carrière. carrière de deux décenniesy compris des rôles récurrents dans Bosch, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways et The Rookie.

Un GoFundMe a été lancé pour soutenir la famille.

— Avec des fichiers de l’Associated Press