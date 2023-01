Annie Wersching, doubleuse de The Last of Us, est décédée à 45 ans

L’actrice Annie Wersching, plus connue pour avoir joué l’agent du FBI Renee Walker dans la série “24” et avoir prêté la voix à Tess dans le jeu vidéo “The Last of Us”, est décédée. Elle avait 45 ans.

Wersching est décédée dimanche matin à Los Angeles à la suite d’une bataille contre le cancer, a déclaré son attaché de presse à l’Associated Press. Le type de cancer n’a pas été précisé.

Neil Druckmann, qui a créé “The Last of Us”, a écrit sur Twitter : “Nous venons de perdre une belle artiste et un être humain. Mon cœur est brisé. Les pensées vont à ses proches.”

L’actrice Abigail Spencer, qui est apparue avec Wersching dans la série de science-fiction “Timeless”, a tweeté : “Nous t’aimons Annie Wersching. Tu vas beaucoup nous manquer.”

Née et élevée à St. Louis, Missouri, Wersching est apparue dans des dizaines d’émissions de télévision au cours de ses deux décennies de carrière.

Son premier crédit était dans “Star Trek: Enterprise”, et elle continuerait à avoir des rôles récurrents dans les septième et huitième saisons de “24”, “Bosch”, “The Vampire Diaries”, “Runaways” de Marvel, “The Rookie ” et, plus récemment, la deuxième saison de ” Star Trek : Picard ” en tant que Reine Borg.

Elle a également fourni la performance de capture de voix et de mouvement pour Tess pour le jeu vidéo populaire “The Last of Us”.

Wershing a reçu un diagnostic de cancer en 2020, selon Deadline, et a continué à travailler. Elle laisse dans le deuil son mari, l’acteur Stephen Full, et trois fils. Une page GoFundMe a été créée dimanche pour soutenir la famille.