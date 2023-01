Annie Wersching, actrice de ‘Bosch’, ’24’ et ‘Runaways’, est décédée à 45 ans

Annie Wersching, l’actrice qui a joué dans les séries télévisées “Bosch”, “Timeless” et “24”, est décédée à 45 ans, confirme Fox News Digital.

Selon le représentant de Wersching, l’actrice est décédée dimanche après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2020. Son mari, Stephen Full, a partagé une déclaration en souvenir de sa femme.

“Il y a un trou caverneux dans l’âme de cette famille aujourd’hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le combler”, a écrit Full. “Elle a trouvé l’émerveillement dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre l’aventure pour vous trouver. ‘Allez le trouver. Il est partout.’ Et nous le trouverons.”

Sa déclaration a continué: “Alors que je conduisais nos garçons, les véritables amours de sa vie, dans l’allée et la rue sinueuses, elle criait AU REVOIR! Jusqu’à ce que nous soyons hors de portée de voix et dans le monde. Je peux encore l’entendre sonner. Au revoir mon Buddie. ‘Je t’aime petite famille…'”

Wersching est également connue pour son interprétation de la mère de Karolina, le super-héros de “Runaways” de Marvel.

Plus récemment, elle a exprimé un personnage dans le jeu vidéo “The Last of Us”, qui a été adapté en émission télévisée par HBO.

L’actrice est également apparue en tant que reine Borg dans la saison 2 de “Star Trek: Picard”.

Un compte GoFundMe a été lancé au nom de sa famille : “Tout le monde aimait Annie. Tout le monde. Mais même si nous l’aimions beaucoup, elle aimait davantage ses garçons. Aidons à prendre soin d’eux pour elle”, indique le site Web.

Wersching laisse dans le deuil son mari et leurs enfants : Freddie, 12 ans, Ozzie et Archie, 4 ans.