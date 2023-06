Annie Murphy sur les craintes d’agir de l’IA de Black Mirror – et cet appel de Schitt’s Creek

Annie Murphy est peut-être une star improbable pour diriger le premier épisode de Miroir noirla nouvelle saison.

De retour après une interruption de quatre ans – en partie parce que le créateur Charlie Brooker a estimé que les messages effrayants de son émission étaient inopportuns pour un monde déjà assez effrayé – la série d’anthologies Netflix est à nouveau là pour sonder les profondeurs de nos cauchemars alimentés par la technologie.

Mais en même temps Ruisseau de Schitt La carrière de comédienne d’alun Murphy ne semble peut-être pas très conforme à ce ton de science-fiction, elle a tout de suite vu des parallèles.

« Nous en avons beaucoup parlé et nous pensons que Charlie a une sorte de pouvoir psychique pour proposer ces scénarios qui finissent par se manifester dans la réalité, un peu plus tard », a déclaré Murphy dans un interview avec CBC News avant la première de l’émission.

« Lorsque nous tournions l’épisode, nous en parlions, et cela semblait être quelque chose dans, vous savez, un avenir proche », a ajouté la co-vedette Salma Hayek. « Et maintenant, c’est juste quelques mois plus tard, j’ai l’impression que c’est dans le présent. »

REGARDER | La bande-annonce officielle de la dernière saison de Black Mirror :

Les parallèles se trouvent dans leur épisode Joan est horribleune histoire sur l’horrible titulaire Joan (Murphy) et une technologie orwellienne qui la prive, ainsi que le personnage de Hayek, du contrôle sur leurs ressemblances.

Bien que cela soit aussi spécifique que possible sans dévoiler le jeu, il est juste de dire pour Hayek et Murphy que leur épisode faisait écho à des préoccupations réelles: des acteurs remplacés numériquement et amenés à jouer dans des productions à leur insu ou sans leur participation réelle.

Avec l’avènement des logiciels d’écriture d’intelligence artificielle, des interprètes d’hologrammes et de la musique et des acteurs générés par ordinateur, Murphy voit l’écriture plus que sur le mur.

« Avec la grève des scénaristes… demandant que l’IA ne prenne pas leur travail et que l’IA ne soit pas formée à leur travail », a-t-elle déclaré. « Nous ne savons pas comment cela va se passer. Le potentiel de pertes d’emplois est énorme en ce moment. »

Sur ce tournage cependant, dit-elle, la réalité était à peu près le contraire. Avec un direct, par nom Ruisseau de Schitt appel et camée de Michael Cera, leur épisode a été réalisé par un Canadien — passé Ruisseau de Schitt l’écrivain Ally Pankiw.

En plus de s’assurer que le Canadiana était élevé dans cet épisode, Murphy dit que Pankiw « recommandait qu’autant de femmes fassent partie de la série, ce qui était tellement incroyable ».

« Je n’avais jamais été sur un plateau avec autant de femmes devant et derrière la caméra. »

Miroir noirLa sixième saison de a été diffusée dans son intégralité sur Netflix jeudi matin.