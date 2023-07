Annie Murphy compare « Praise Petey » à « Schitt’s Creek » : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie







Ruisseau de Schitt alun Annie Murphy joue une autre « It Girl » à la télévision dans sa nouvelle série animée Freeform Louez Petey. Eh bien, en quelque sorte. Louez Petey commence avec Annie en tant que fille de New York qui a tout jusqu’à ce que sa vie s’effondre, elle doit donc reprendre le culte de la petite ville de son père décédé. Annie sait ce que c’est que de jouer un personnage qui commence en haut et tombe en bas, depuis sa course de six saisons Ruisseau de Schitt. L’actrice de 36 ans a comparé Louez Petey pour Ruisseau de Schitt dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie qui ont eu lieu avant la grève SAG-AFTRA.

« Il y a certainement des similitudes dans ces deux émissions », a déclaré Annie. « Mais il y a des blagues faites dans Louez Petey cela aurait jamais vu la lumière du jour à la télévision en réseau dans Ruisseau de Schitt.”

La lauréate d’un Emmy Award a confirmé qu’elle chantait dans Louez Petey. Cela ressemble à un rappel parfait de sa performance emblématique « A Little Bit Alexis » dans Ruisseau de Schitt! « J’ai aussi pu sortir ma frite vocale que j’ai gardée dans le placard pendant quelques années », a déclaré Annie à HL. « Alors je dois apporter ça [out], » elle a ajouté.

Alors qu’Annie voit des similitudes entre ses deux comédies, elle ne sait pas trop comment Petey s’entendrait avec Alexis Rose s’ils se retrouvaient face à face. « Alexis et Petey seraient soit les meilleurs amis, soit des ennemis mortels », a-t-elle déclaré.

Louez Petey n’est pas le premier projet d’animation d’Annie, mais c’est certainement l’un de ses favoris jusqu’à présent dans sa carrière. « C’était une expérience tellement bizarre, étrange et hilarante », a déclaré l’actrice canadienne à propos de l’émission qui présente également Barryc’est Stephen Racine et Le bon combatc’est Christine Baranski. « Anna Drezen, qui a créé le spectacle, son esprit est un endroit profondément bizarre et merveilleux », a ajouté Annie. « Il sort vraiment tous les arrêts. Le fait qu’il soit animé signifie que tout est possible et ils se sont vraiment penchés là-dessus. Et c’est amusant parce que c’est de l’humour adulte. C’est de l’humour très adulte et je n’ai jamais été capable de faire ça avant. C’était donc très libérateur.

Annie a également confirmé à HL qu’elle aimerait continuer à faire du doublage. « C’est tellement amusant et tellement différent du cinéma et de la télévision », a-t-elle déclaré. « Lorsque vous tournez une saison de télévision, c’est trois ou quatre ou cinq mois de votre vie. Donc, faire partie d’un projet dont je suis super fier et n’avoir fait que quelques heures pour le faire, c’est vraiment cool.

Louez Petey premières le vendredi 21 juillet à 22h00 HE avec deux épisodes consécutifs. Les épisodes sont disponibles le lendemain sur Hulu.

