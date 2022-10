Annie Ernaux reçoit le prix Nobel de littérature 2022 : “Elle écrit sur des choses sur lesquelles personne d’autre n’écrit” | Actualités Ents & Arts

L’écrivaine française Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 pour “le courage et l’acuité clinique” dans ses livres en grande partie autobiographiques.

L’auteure de 82 ans – première Française à remporter le prix de littérature mondialement connu – a vu son premier roman Les Armoires Vides publié en 1974, et La Place (A Man’s Place), le livre qui l’a fait connaître, sorti en 1983.

Elle a acquis une reconnaissance internationale suite à la publication en 2008 de Les Années, qui a été traduit en Les Années en 2017, et une adaptation de son roman de 2000 Happening – sur ses expériences d’avortement alors qu’il était encore illégal en France dans les années 1960 – a remporté Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021.

Image:

Michel Euler/AP



Issu d’une famille d’épiciers de Normandie dans le nord du pays, Ernaux a travaillé comme enseignant avant de devenir auteur à plein temps.

Connue pour son style franc et direct sur la classe et sa lutte pour adopter les codes et les habitudes de la bourgeoisie française tout en restant fidèle à son milieu ouvrier, elle a publié plus de 20 livres.

Les prix Nobel récompensant des réalisations dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix ont été créés dans la volonté du chimiste et ingénieur suédois Alfred Nobel et sont décernés depuis 1901.

Annonçant le lauréat littéraire de cette année, l’Académie suédoise a déclaré qu’Ernaux “examine de manière cohérente et sous différents angles une vie marquée par de fortes disparités en matière de sexe, de langue et de classe”, et que son “chemin vers la paternité a été long et ardu”.

Anders Olsson, président du comité Nobel de la littérature, l’a décrite comme “une écrivaine extrêmement honnête qui n’a pas peur d’affronter les dures vérités”.

Il a ajouté: “Elle écrit sur des choses sur lesquelles personne d’autre n’écrit, par exemple son avortement, sa jalousie, ses expériences en tant qu’amant abandonné et ainsi de suite. Je veux dire, des expériences vraiment difficiles.”

Ernaux a déclaré à la chaîne de télévision suédoise SVT : “J’ai été très surpris… Je n’aurais jamais pensé que ce serait dans mon paysage d’écrivain.

“C’est une grande responsabilité… de témoigner, pas nécessairement en termes d’écriture, mais de témoigner avec exactitude et justice dans

rapport au monde.”

Le président français Emmanuel Macron était parmi ceux qui l’ont félicitée, tweetant : “Annie Ernaux écrit depuis 50 ans le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes, et des oubliées du siècle.”

Cependant, Ernaux n’a pas toujours été fan de lui; partisane des causes de gauche pour la justice sociale, elle a méprisé les antécédents du président dans le secteur bancaire et a déclaré que son premier mandat n’avait pas réussi à faire avancer la cause des femmes françaises.

Elle devient seulement la 17e femme parmi les 119 lauréats du prix Nobel de littérature, remportant un prix en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (un peu plus de 800 000 £).

Seven Stories Press, l’éditeur américain d’Ernaux depuis 31 ans, a déclaré avoir publié la traduction anglaise de son livre le plus récent, Getting Lost, deux jours seulement avant sa victoire, et pressait maintenant plusieurs de ses titres de backlist à l’impression.

La semaine des annonces de prix Nobel a commencé lundi, lorsqu’un scientifique suédois qui a utilisé le séquençage de l’ADN pour trouver le lien entre les personnes disparues et les humains modernes a été a reçu le prix Nobel 2022 de physiologie ou de médecine.

Le Français Alain Aspect, l’Américain John F Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger ont remporté mardi le prix de physique pour leurs travaux montrant que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées – un phénomène connu sous le nom d’intrication quantique.

Le prix de chimie a été décerné aux Américains Carolyn R Bertozzi et K Barry Sharpless, et au scientifique danois Morten Meldal, pour avoir développé un moyen de “coller des molécules ensemble” qui peut être utilisé pour explorer les cellules, cartographier l’ADN et concevoir des médicaments pour cibler le cancer et d’autres maladies.

Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredisuivi du prix d’économie lundi.