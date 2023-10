Annemarie Deegan promue par la ville de Syracuse

Ville de Syracuse Le maire Ben Walsh a annoncé la nomination de Annemarie Deegan au premier sous-commissaire aux finances. Dans ce rôle, Deegan sera responsable des opérations financières de la ville et assurera le leadership et l’orientation stratégiques des opérations financières centralisées, de la gestion de la paie et du capital, ainsi que de la gestion et de l’atténuation des risques.

Deegan sera également chargé de travailler entre les départements pour identifier et lancer des programmes pilotes, moderniser les opérations de la ville et surveiller les processus financiers en vue d’améliorations et d’efficacité.

Deegan travaille pour la ville depuis 2008, commençant sa carrière au sein du gouvernement municipal dans le Département des parcs, des loisirs et des programmes jeunesseavant de rejoindre le Bureau de la gestion et du budget en 2017 et plus tard, le La Département de la Finance en 2020. Deegan a auparavant occupé le poste de directrice des opérations financières, où elle a assuré la supervision, la coordination et l’évaluation du processus d’approvisionnement et de paiement de la ville et a joué un rôle central dans la modernisation des processus de comptabilité du temps, de paie et des systèmes financiers de la ville.

Deegan a obtenu son baccalauréat en beaux-arts de Collège Daeman et étudie actuellement pour sa maîtrise en administration des affaires à SUNY Oswego. Elle est diplômée de FOCUS Grand Syracuse Citizen’s Academy et est membre de la PDG de CenterState Cohorte de leadership exécutif 2023.

