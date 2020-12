Même dans un an que par le COVID-19[feminine pandémie, il ne manquait pas de clichés mémorables qui ont contribué à une année pas comme les autres sur le PGA Tour.

Un grand entraînement a donné à Collin Morikawa son premier majeur. Un gros putt a donné à Viktor Hovland sa première victoire. Et un gros fer dans le cas de Bryson DeChambeau, un très gros fer qui a permis aux joueurs d’envisager une approche non conventionnelle du jeu.

Ce qui suit sont des tirs de chaque club dans le sac, quelques-uns sur 14, alors considérez-le comme le sac d’Arnold Palmer alors qu’il jouait la fusillade à Bay Hill pour juger le PGA Tour 2020.

CHAUFFEUR

Morikawa n’a jamais eu l’intention de rouler sur le green sur le 16e par 4 à Harding Park pendant les rondes d’entraînement pour le championnat PGA. A égalité pour la tête dimanche, c’était son meilleur match sur le trou de 294 verges et le meilleur tir de sa jeune carrière. C’était parfait en vol, prenant le saut correct et roulant à 7 pieds. Il a sorti l’aigle, a tiré 64 et a gagné par deux.

3-BOIS

Hideki Matsuyama a pris un bon départ lorsqu’il a atteint son dernier trou de la manche d’ouverture du championnat des joueurs. Il a frappé 3 bois à 7 mètres et a réussi le putt de l’aigle, ce qui lui a valu un 9 sous 63 pour partager le record du parcours sur le TPC Sawgrass. C’était la dernière grande acclamation pour un avenir prévisible. La pandémie a arrêté la vague pendant trois mois le lendemain.

5-BOIS

Sergio Garcia n’avait pas remporté de victoire sur le PGA Tour depuis plus de trois ans, abandonnant le top 50 mondial pour la première fois depuis 2011. Il était à deux coups de retard lors de la dernière manche du championnat Sanderson Farms quand il a terminé 5. -bois au par-5 14e. Il vida à peine le bunker, rebondit sur le col et roula sur quatre pieds pour un aigle et une partie du plomb. Il a gagné avec un birdie sur le dernier trou.

2-HYBRIDE

Mark Hubbard a fait ses débuts aux championnats majeurs à Harding Park, faisant la coupe dans le championnat PGA en partie d’un seul coup. Quand il a fait le virage vendredi, il a conduit dans un bunker sur le neuvième trou de 515 verges, par 4, le plus dur du parcours. En utilisant ses 2 hybrides, le tir a atteint le green et a roulé à environ 6 mètres dans la coupe pour un aigle. Depuis que le neuvième a été converti d’un par 5, il se sentait comme un albatros. En note de bas de page, Hubbard a depuis échangé le 2 hybride pour un bois 5, il est donc allé au-dessus.

3-FER

Dustin Johnson avait déjà remporté le Northern Trust. Tout ce qui restait lorsque le jeu a repris après un orage était de savoir si Louis Oosthuizen pouvait birdie le 18e par 5. Cela le ferait passer du n ° 99 de la FedEx Cup au n ° 70 et lui permettrait de continuer en séries éliminatoires. Oosthuizen avait un fer 3. Il pouvait à peine voir à travers l’obscurité. Il l’a percé par-dessus la clôture et sur le green pour installer un oiseau avec deux putts.

4-FER

Le Chambeau n’a pas besoin de laisser libre cours au conducteur pour montrer combien de vitesse, de puissance et de distance il a ajouté. Lors de la dernière manche de l’Open des Hôpitaux Shriners pour enfants à Las Vegas, il a atteint le 15e trou du TPC Summerlin. C’était un par 4 accessible à 300 mètres. DeChambeau a frappé son coup de départ à 12 pieds avec un aigle de fabrication de fer 4.

5-FER

Le tournant du Masters est survenu neuf heures devant samedi. Dustin Johnson faisait partie d’un match nul à cinq pour la tête au cours du week-end lorsqu’il a frappé un fer de 5 à 2 pieds au deuxième trou par 5 pour un aigle. Il a repéré les deux trous suivants, en a tiré 65 et s’est construit une avance de quatre coups pour la dernière manche de sa victoire.

6-FER

La victoire de Jon Rahm à Olympia Fields est mieux connue pour ce putt d’oiseau de 65 pieds en séries éliminatoires pour battre Johnson. Mais ces éliminatoires du championnat BMW n’auraient peut-être pas eu lieu sans son fer 6 sur le 15e par 5. Rahm a tiré son coup de départ vers la gauche dans les arbres sur le dernier trou facile à marquer. Il a pris un penalty, puis a déchiré le fer 6 à 10 pieds pour birdie.

7-FER

Patrick Cantlay avait une fois une avance au championnat Zozo à Sherwood lorsqu’il a atteint le 15e mètre, l’épingle à droite et juste après le bord du lagon rempli de roches. Il a imaginé un fer 7 de trois quarts et l’a parfaitement sorti. La balle a atterri à côté de la goupille, a roulé à 10 pieds et n’a placé que le cinquième birdie tout autour du trou. Cantlay a finalement gagné d’un seul coup.

8-FER

Johnson est sorti directement dans la ronde finale du Masters, et son avance de quatre coups a été réduite à un après cinq trous. C’est alors qu’il a frappé le coup du tournoi, un fer 8 contre le panneau de droite sur le sixième trou par 3 à 6 pieds pour birdie. Personne ne s’est rapproché du reste du chemin que deux coups.

9-FER

Cameron Smith a fait preuve de beaucoup de persévérance et d’un peu de chance lorsqu’il a tenté de chasser Johnson au Masters. Il a fait deux birdies improbables en frappant les arbres, y compris le fer 9 au n ° 9 qui l’a empêché d’espérer faire un par à un birdie facile pour rester dans le mélange. Mais seulement brièvement.

PERRUQUE DE PITCHING

Robert Streb était absent depuis six ans depuis sa seule victoire dans le PGA Tour et était heureux d’être toujours en séries éliminatoires avec Kevin Kisner dans la RSM Classic à Sea Island. Du rugueux gauche au 18e trou, il a frappé un coin de tangage de 158 mètres qui est venu à un pouce de l’entrée et a conduit à la victoire.

COIN D’ÉCART

Patrick Reed était le centre d’attention du championnat du Mexique, principalement de Brooks Koepka qui a dit qu’il pensait que Reed trichait aux Bahamas. Reed a bloqué le son pour gagner, et la clé de cela était sa cale d’espacement au 16e trou. Bloqué par la lisière des arbres à gauche du fairway, il a heurté un hameçon dur qui a roulé le long du bord à 1 mètre pour un birdie.

PERRUQUE LOB

Rahm a vu une avance de huit coups se réduire à trois sur le Memorial, puis est passée de la normale 3 au 16e. Faisant face à un vert dur comme le roc et à une épingle arrière, il fit tomber le poney et le regarda rouler dans la tasse. Ce petit oiseau est devenu un ogre lorsque la vidéo le montrait bouger un peu sa balle. Outre le fait que. Il a gagné avec ce qu’il a appelé l’une des meilleures photos de sa carrière.

PUTTER

Johnson et Rahm échangeant de longs putts de birdie au championnat BMW ont été les plus mémorables. Tout aussi grand était Hovland qui a percuté un putt d’oiseau de 30 pieds sur le dernier trou pour remporter l’Open de Porto Rico pour sa première victoire sur le PGA Tour, le dernier jeune joueur à gagner sur une tournée où il devient de plus en plus difficile de gagner chaque année.

Surtout une année plus courte.