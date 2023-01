Année du chat : les Canadiens d’origine vietnamienne veulent que leur zodiaque soit reconnu en cette nouvelle année lunaire

La maman de Vancouver, Kim Phan Nguyễn-Stone, dit qu’elle est ravie de marquer le Nouvel An lunaire avec sa famille à partir de ce dimanche, mais elle a été consternée par les décorations rouge et or dans les rues inaugurant l’Année du lapin.

“[This] est vraiment une expression chinoise du Nouvel An lunaire”, a-t-elle déclaré. “Des lapins, des lapins, des lapins, mais pas de chats – on a un peu l’impression que nous avons été oubliés.”

Nguyễn-Stone est l’un des nombreux Canadiens vietnamiens qui célébreront l’arrivée de Tết Quý Mão (Année du chat), mais estiment que la célébration de la diversité du Nouvel An lunaire ne s’étend pas au calendrier vietnamien.

Comme les Chinois, le calendrier lunaire vietnamien fonctionne sur un cycle de 12 ans, chaque année correspondant à un animal du zodiaque.

Mais les deux cultures ont développé des gammes légèrement différentes de signes astrologiques. Alors que les Chinois ont le bœuf comme deuxième signe et le lapin comme quatrième, les Vietnamiens ont le buffle d’eau et le chat à la place.

Les Chinois et les Vietnamiens ont développé des gammes légèrement différentes de signes astrologiques. (CBC Graphics)

Il existe de nombreuses théories folkloriques expliquant pourquoi le calendrier vietnamien a un chat au lieu d’un lapin. Selon le professeur d’études religieuses de l’Université du Tennessee Megan Brison une explication est le terme astrologique chinois pour lapin, mǎo (卯), a été mal interprété comme meo (“chat” en vietnamien) lorsque l’ancien Vietnam a adapté le zodiaque chinois.

Les dernières données de recensement montrent que le nombre de personnes d’ascendance vietnamienne a augmenté de 14,5 % au Canada de 2016 à 2021, un taux plus élevé que celui des personnes qui identifient leur origine ethnique comme chinoise (–3 %) ou coréenne (9,8 %), une autre Communauté asiatique qui commémore l’année du lapin.

Mais la croissance de la population vietnamienne ne s’est pas traduite par une plus grande reconnaissance. Au cours des dernières semaines, des centaines de Vietnamiens au Canada, aux États-Unis et au-delà se sont tournés vers les médias sociaux – tels que Subtle Viet Traits, un groupe Facebook abonné par plus de 110 000 membres – exprimant leur frustration que la communauté au sens large ne semble pas disposée à reconnaître l’année du chat.

Les Vietnamiens d’Amérique du Nord et d’ailleurs ont fait circuler cette image inspirée du mème populaire de la “femme criant après un chat” pour se moquer de leur frustration face au manque de reconnaissance de l’Année du chat. (Kris Nguyen)

James Le (Lê Đức), membre du groupe et résident de Victoria, qui est né l’année du chat, tout comme ses parents, affirme que l’animal du zodiaque est une partie importante de leur identité et il s’attend à ce que les autres le respectent.

“[If other people] voir les signes du zodiaque occidental habituels, vous pouvez imaginer si vous vous considérez comme, disons, un Capricorne, mais ensuite vous voyez un autre nom pour cela, cela vous déconcerte un peu », a-t-il déclaré.

Le dit qu’il espère que les organisations publiques et les entreprises privées pourront honorer la culture vietnamienne à l’avenir.

La communauté vietnamienne de Colombie-Britannique fait connaître l'animal qu'elle célèbre en ce Nouvel An lunaire : le chat.

Mais le professeur de commerce Wootae Chun de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique à Prince George, qui se spécialise dans le marketing interculturel, soutient que pour y arriver, les associations communautaires vietnamiennes à travers le Canada devraient promouvoir activement leur culture auprès des décideurs dans les secteurs privé et public. secteurs grâce à de meilleures stratégies de médias sociaux.

“Une fois que vous leur avez fait sentir l’importance des différences culturelles [between] Lors du Nouvel An lunaire du chat et du lapin, ils essaieront d’appliquer ces significations culturelles à leur processus de prise de décision”, a déclaré Chun.

Nguyễn-Stone dit qu’en tant que Canadienne de deuxième génération avec une maîtrise limitée du vietnamien, elle fait sa part pour transmettre son héritage vietnamien, enseignant tout ce qu’elle sait sur la culture à ses trois enfants.

“Si je ne le fais pas, ils n’apprendront pas vraiment autant qu’ils le pourraient.”

Nguyễn-Stone et sa fille Raphaela sont photographiées vêtues du áo dài vietnamien. Elle dit qu’elle enseigne tout ce qu’elle sait sur la culture vietnamienne à ses enfants. (Ben Nelms/CBC)