Année de l’eau « miracle » en Californie : la pluie et la neige placent les réservoirs de l’État à 128 % de la moyenne historique

SACRAMENTO, Californie (AP) — La Californie a terminé samedi son année « miracle » de l’eau avec suffisamment de pluie et de neige pour remplir les réservoirs de l’État à 128 % de leur moyenne historique, ce qui en fait l’une des années les plus humides de l’histoire de l’État.

C’est une aubaine bienvenue pour un État qui a passé une grande partie des douze dernières années dans une profonde sécheresse, obligeant les dirigeants de l’État à se demander comment l’État devrait partager et gérer son eau à l’avenir. Une série de tempêtes hivernales au début de 2023 a mis fin à la dernière vague de sécheresse de l’État.

Les responsables de l’État ont mesuré 33,56 pouces (85,2 centimètres) de précipitations jusqu’à la fin septembre. L’« année de l’eau » de Californie commence chaque année le 1er octobre et peut donc inclure tous les mois d’automne et d’hiver, lorsque la Californie reçoit la majeure partie de sa pluie et de sa neige. L’État dépend de ces mois pluvieux pour remplir ses réservoirs qui fournissent de l’eau potable, agricole et environnementale dans tout l’État.

Ces réservoirs ont chuté à des niveaux dangereusement bas ces dernières années en raison d’une sécheresse extrême. Cela a entraîné des restrictions d’eau dans les habitations et les entreprises et a réduit les livraisons aux agriculteurs. Cela menace également des espèces de poissons déjà menacées, notamment le saumon, qui ont besoin de l’eau froide des rivières pour survivre.

Dans tout l’État, les réservoirs contenaient 27,4 millions d’acres d’eau stockée à la fin du mois de septembre. Un acre-pied d’eau suffit à alimenter deux familles de quatre personnes pendant un an. Sur ce total, environ 4,5 millions d’acres sont détenus dans le State Water Project, un réseau de 30 réservoirs et installations de stockage qui fournit de l’eau à 27 millions de personnes.

« C’était aussi proche d’une année miracle que possible », a déclaré Karla Nemeth, directrice du Département des ressources en eau de Californie.

Les réservoirs ont été aidés par une série de neuf fortes tempêtes qui ont frappé la Californie au cours de l’hiver. Ces tempêtes charriaient tellement de pluie et de neige qu’elles étaient connues sous le nom de « rivières atmosphériques ». Ils ont provoqué des inondations généralisées dans tout l’État et ont été accusés de plusieurs décès.

Les tempêtes ont également déversé des tonnes de neige sur les montagnes. Le manteau neigeux de l’État au 1er avril était 237 % supérieur à sa moyenne historique. C’est seulement la quatrième fois depuis 1950 que le manteau neigeux de l’État dépasse 200 % de la moyenne, selon Michael Anderson, climatologue de l’État.

Toute cette neige fondait au printemps et en été, remplissant les rivières et les réservoirs. Les niveaux d’eau du lac Oroville ont augmenté de 240 pieds (73 mètres) entre le 1er décembre 2022 et la fin de la période de fonte des neiges. Il s’agit de la plus forte augmentation du stockage en une saison depuis l’ouverture du réservoir en 1968, selon Ted Craddock, directeur adjoint du State Water Project.

Les autorités étatiques et fédérales devront vider certains réservoirs pour faire place à plus d’eau qui devrait arriver cette année. La saison des pluies dans l’État pourrait être compliquée par El Niño, le réchauffement naturel, temporaire et occasionnel d’une partie de l’océan Pacifique. El Nino affecte les conditions météorologiques dans le monde entier. La Californie reçoit généralement plus de pluie et de neige pendant l’année El Niño. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, le phénomène El Nino de cette année a 56 % de chances d’être considéré comme fort et 25 % de chances d’atteindre des niveaux surdimensionnés.

Le risque de tempêtes plus fortes cette année, en particulier le long de la côte, « m’empêche un peu de dormir la nuit », a déclaré Gary Lippner, directeur adjoint de la gestion des inondations et de la sécurité des barrages au Département des ressources en eau de Californie.

« Nous n’avons tout simplement pas de systèmes d’inondation étendus sur la côte californienne », a-t-il déclaré. « C’est un domaine auquel nous accordons une attention particulière. »

Toute la pluie et la neige de cette année auraient pu jouer un rôle dans ce qui a été jusqu’à présent une saison d’incendies de forêt plus réduite. Les incendies de forêt ont explosé pendant la sécheresse, en partie à cause des conditions extrêmement sèches. Jusqu’à présent cette année, un peu plus de 476 miles carrés (1 234 kilomètres carrés) ont brûlé en Californie. C’est bien en dessous de la moyenne quinquennale de 2 031 milles carrés (5 260 kilomètres carrés), selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger la quantité d’acres-pieds de stockage avec laquelle les réservoirs du State Water Project ont terminé l’année. Il s’agissait de 4,5 millions d’acres-pieds, et non de 27,4 millions.

Adam Beam, Associated Press