Les familles tentent de rendre leur maison la plus festive possible en faisant cette année le Noël des deux arbres.

Les ventes d’arbres ont augmenté de 31% et de nombreuses personnes ont choisi d’acheter plusieurs arbres pour l’intérieur et l’extérieur de leur maison, selon la British Christmas Tree Growers Association.

Le changement signifie qu’un arbre de Noël sur le pas de la porte pourrait devenir un spectacle courant, à côté du placement plus traditionnel dans le salon.

Tammy Woodhouse, de la Millbrook Garden Company, qui a des succursales dans le Kent et l’East Sussex, a déclaré au Sunday Times: « Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes achetant plusieurs vrais arbres cette année, souvent en pot pour le devant de leur maison avec une fée lumières allumées et une plus grande pour l’intérieur.

« Nous avons presque épuisé nos guirlandes lumineuses, ce que nous n’aurions jamais normalement. Les gens veulent faire quelque chose de spécial pour Noël qu’ils peuvent faire à l’intérieur de leurs maisons. »

Selon John Lewis et Waitrose, plus de 268 000 pieds d’arbres de Noël ont été achetés cette année la semaine dernière, ce qui équivaut à neuf fois la hauteur du mont Everest.

Selon les chiffres publiés par les analystes de la vente au détail Kantar la semaine dernière, les ventes de guirlandes festives ont augmenté de 238% en novembre par rapport au même mois en 2019.

Fraser McKevitt de l’entreprise a déclaré: «De nombreuses personnes ont déjà commencé le compte à rebours de Noël 2020, passant plus de temps à la maison pour se réjouir des festivités.

Selon un sondage réalisé par l’entreprise, plus de 40% des gens font un effort supplémentaire cette année pour rendre Noël spécial après une année 2020 difficile.

Noël sera probablement beaucoup plus petit pour la plupart des gens que les années précédentes, les restrictions gouvernementales autorisant seulement trois ménages à se mélanger à l’intérieur pendant une période festive.

Un sondage réalisé auprès de 7 000 personnes par la firme de recherche Piplsay a suggéré que 38% des personnes prévoient de célébrer avec leur famille immédiate uniquement, 42% d’entre elles prévoyant de maintenir autant que possible l’éloignement social.

Et le manque d’événements sociaux signifie que la tendance de la pâtisserie, qui s’est installée lors du premier verrouillage, s’est poursuivie dans la période des fêtes, selon Waitrose, avec des recherches sur son site Web pour la catégorie en hausse de 139% par rapport à l’année dernière. Les ventes de bols à mélanger ont augmenté de 40% et de rouleaux à pâtisserie de 31%.