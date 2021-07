Anneaux de championnat Buccaneers Super Bowl: Découvrez les détails

Les Buccaneers de Tampa Bay ont reçu leurs bagues pour leur championnat du Super Bowl 55 jeudi soir.

« Je pense que c’est de loin l’anneau le plus incroyable qui ait jamais été fabriqué et il commémore une équipe très spéciale qui s’est réunie aux moments les plus importants », a déclaré le quart-arrière des Buccaneers Tom Brady à propos des anneaux dans un communiqué publié par l’équipe.

Bien que « la bague la plus incroyable qui ait jamais été faite » soit certainement une déclaration subjective, Brady est un expert sur le sujet étant donné qu’il possède maintenant sept bagues du Super Bowl. Et il est indéniable que les bagues des Bucs, fabriquées par Jason de Beverly Hills, sont parmi les plus uniques de l’histoire de la NFL.

Le clou de leurs bagues est le dessus amovible, qui laisse apparaître le Raymond James Stadium. Cette fonctionnalité a été ajoutée pour commémorer le fait que les Bucs sont devenus la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter le Super Bowl dans leur stade d’origine.

Le haut des anneaux n’est pas trop minable non plus, avec 319 diamants pour célébrer le triomphe 31-9 des Buccaneers sur les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl, le deuxième titre de la franchise.

Avec le retour des 22 partants, les Buccaneers devraient être en grande forme pour faire une répétition en 2021.