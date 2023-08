Anneau par anneau, le majestueux banian au cœur de Lahaina brûlée par le feu raconte 150 ans d’histoire

Pendant des générations, le banian le long de la rue Front historique de la ville de Lahaina a servi de lieu de rassemblement, ses branches feuillues se déployant majestueusement pour donner de l’ombre au soleil hawaïen. Selon la plupart des témoignages, l’arbre tentaculaire était le cœur de la communauté au bord de l’océan – dominant plus de 18 mètres (60 pieds) et ancré par plusieurs troncs qui s’étendent sur près d’un acre.

Comme la ville elle-même, sa survie même est désormais en question, ses membres brûlés par un incendie dévastateur qui a effacé des générations d’histoire.

Pendant 150 ans, l’arbre colossal a ombragé les événements communautaires, y compris les foires d’art. Il a ombragé les citadins et les touristes du soleil hawaïen, digne d’un endroit autrefois appelé « Lele », le mot hawaïen signifiant « soleil implacable ».

Anneau par anneau, l’arbre a capturé l’histoire.

L’arbre n’était qu’un jeune arbre de 8 pieds (2 mètres) lorsqu’il a été planté en 1873, un cadeau expédié d’Inde pour commémorer le 50e anniversaire de la première mission protestante à Lahaina. Il a été planté un quart de siècle avant que les îles hawaïennes ne deviennent un territoire américain et sept décennies après que le roi Kamehameha a déclaré Lahaina la capitale de son royaume.

« Il n’y a rien qui m’a fait pleurer plus aujourd’hui que la pensée du Banyan Tree dans ma ville natale de Lahaina », a écrit une affiche s’identifiant comme HawaiiDelilah sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Nous allons reconstruire », a déclaré son message. « Et la beauté naturelle de Maui sera éternelle. »

Tiffany Kidder Winn, qui a inspecté les dégâts à Lahaina mercredi, est passée près de l’arbre et a vu de l’espoir dans ses branches carbonisées. Peut-être qu’il survivra, pensa-t-elle.

« Il est brûlé, mais j’ai regardé le tronc et les racines et je pense que ça va le faire », a-t-elle déclaré. « C’était un peu ce diamant à l’état brut de l’espoir. »

On dit que le Bouddha a trouvé l’illumination alors qu’il était assis sous un banian, qui est une sorte de figuier.

L’énorme arbre a de nombreux troncs. Des racines aériennes pendent de ses branches et finissent par s’accrocher au sol pour devenir de nouveaux troncs. Les branches s’écartent largement et deviennent des lieux de repos pour les chœurs de mainates.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’incendie, qui s’est rapidement propagé vers la ville mardi soir. Les flammes ont été attisées par des vents violents et alimentées par la végétation sèche des collines voisines. Lorsque l’incendie féroce a balayé la ville historique, de nombreux bâtiments en bois n’ont eu aucune chance et ont été rapidement transformés en tas de cendres.

«Il y a tellement de sens qui y est attaché et il y a tellement d’expériences que tout le monde a. C’est au cœur d’une ville historique », a déclaré John Sandbach, qui vit à Maui depuis près de deux décennies.

Sandbach a regardé de loin l’incendie ravager Lahaina, incapable de rentrer chez lui à Maui depuis le Colorado en raison d’annulations de vols. Ses trois enfants étaient à l’abri de tout danger, a-t-il déclaré.

Il y a eu une vague de chagrin suite à la perte d’au moins 53 vies à cause des incendies de forêt à Maui, et tandis que la communauté de Lahaina pleurera également la perte de l’arbre historique, Sandbach est plus préoccupé par ce qu’il adviendra de la ville.

« La ville aurait pu survivre à l’incendie du banian », a-t-il dit, « mais rien ne peut survivre avec l’incendie de toute la ville ».

___

Le journaliste vidéo de l’Associated Press, Manuel Valdes, a contribué à ce reportage depuis Seattle.

Bobby Caina Calvan et Jennifer Mcdermott, Associated Press