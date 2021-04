La POLICE a renforcé la sécurité avant les funérailles du prince Philip – avec des flics armés supplémentaires en patrouille et des recherches spécialisées effectuées.

Les funérailles du duc d’Édimbourg samedi seront une affaire royale réduite avec seulement 30 personnes en deuil en raison des règles de Covid.

Des mesures de sécurité supplémentaires sont mises en place avant les funérailles de Philip Crédit: Reuters

Mais la police ne prend aucun risque avec un anneau de blindage en acier qui protège Windsor, où Philip sera inhumé, et la famille royale.

Parmi les mesures de sécurité, il y a des policiers armés supplémentaires et des agents en uniforme qui patrouillent dans la ville historique avant l’événement.

Des flics armés ont été vus sur la Longue Marche aujourd’hui alors que le public vient rendre hommage à Philip après sa mort à l’âge de 99 ans.

La police de Thames Valley a déclaré que les «patrouilles à haute visibilité» devaient «aider à rassurer et à assurer la sécurité des résidents locaux, des entreprises et des visiteurs».

Le prince Philip sera inhumé samedi

Des chiens renifleurs fouillent la ville avant l’événement Crédit: thamesvalley.police.uk

Un certain nombre de mesures de sécurité sont mises en place Crédit: thamesvalley.police.uk

Les poubelles, les drains et les cabines téléphoniques sont tous fouillés par des chiens spécialistes Crédit: thamesvalley.police.uk

La force a révélé qu’elle déploierait des tactiques de sécurité secrètes samedi lorsque le duc sera honoré par des funérailles à la chapelle St George.

Mais une police renforcée est déjà visible dans les rues à trois jours de la fin.

Des recherches de chiens ont eu lieu dans toute la ville, y compris dans les cabines téléphoniques, les drains et les poubelles.

Des contrôles accrus des véhicules seront également effectués à l’aide de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR), qui signalent les conducteurs suspects qui peuvent être arrêtés et fouillés.

Des contrôles seront également effectués sur les camions – y compris les chargements, les permis et les heures de conduite avant l’événement et le jour même.

Des flics armés montent la garde devant la chapelle St George aujourd’hui Crédit: Reuters

Des patrouilles supplémentaires sont en place pour rassurer le public Crédit: Reuters

On a dit au public de rester à l’écart de Windsor Crédit: PA

La police de Thames Valley a également confirmé que des barrières anti-terroristes d’atténuation des véhicules hostiles (HVM) étaient érigées autour de la ville.

Les énormes blocs de béton visent à arrêter les saccages de fourgonnettes similaires à l’atrocité terroriste du pont de Londres en 2017.

Le public a été averti de ne pas assister à l’événement, qui se déroule derrière les murs du château de Windsor.

Ils ont également été exhortés à ne pas laisser de fleurs au duc et ont plutôt été invités à signer un livre de condoléances en ligne s’ils souhaitent lui rendre hommage.

Le palais de Buckingham a renforcé les conseils officiels et dit aux sympathisants de regarder les funérailles à la télévision car il n’y a de toute façon pas d’accès public.

Les contrôles des véhicules seront effectués dans le cadre des mesures accélérées Crédit: thamesvalley.police.uk

La police a confirmé que la technologie ANPR sera utilisée pour signaler toute personne suspecte Crédit: thamesvalley.police.uk

Le gendarme en chef adjoint Ben Snuggs, commandant stratégique pour les funérailles, a déclaré: «Nous comprenons que les gens voudront rendre hommage à SAR le duc d’Édimbourg et à la famille royale pendant cette période de deuil national.

«Cependant, nous demandons au public de respecter les souhaits de la Maison royale et les conseils du gouvernement en minimisant les déplacements et en ne se rassemblant pas en groupes.

«Au lieu de cela, nous demanderions aux gens d’utiliser le livre de condoléances en ligne mis en place par la Maison royale.

«Il y aura toujours une présence policière à Windsor avant et le jour des funérailles dans le cadre de nos mesures visant à assurer la santé et la sécurité publiques et la sécurité protectrice.

« Nos pensées restent avec la famille royale et tous ceux qui sont touchés en cette période très difficile. »

Un panneau indiquant « Ne baissez pas la garde » a été érigé à Windsor Crédit: Reuters

Des flics montés sur la longue marche aujourd’hui alors que les préparatifs commencent Crédit: AFP

Le maire de l’arrondissement royal, John Story, a également exhorté les sympathisants à rester à l’écart de Windsor.

Il a déclaré qu ‘«il n’y aura rien à voir» et que les gens devraient plutôt se conformer aux conseils officiels de ne pas se rassembler en grands groupes dans les lieux publics.

Mais malgré l’appel, certains Britanniques rebelles ont toujours l’intention de rendre hommage en personne.

Mike Fulton, 55 ans, qui vit à Windsor, a déclaré: «C’est vraiment important pour moi de pouvoir sortir.

«Le prince Philip est une figure si emblématique pour nous et a toujours fait partie de nos vies. Ce ne serait pas bien de ne pas se révéler».

Alors que Razika Berboucha, 57 ans, a déclaré: «C’est important d’être ici car la famille royale compte beaucoup pour nous.

« Si nous ne pouvons pas sortir, nous ferons quelque chose avec nos voisins et resterons locaux. »

Les funérailles de Philip seront différentes de celles de tous les autres royaux après que Covid ait rétabli la tradition de la famille.

Seuls 30 invités seront présents et la reine ne participera pas à la procession depuis le château de Windsor.

Le prince William et Harry, qui sont revenus au Royaume-Uni il y a deux jours pour les funérailles, et d’autres membres de la famille royale supérieurs suivront le Land Rover à pied.

Une minute de silence aura lieu à travers le pays à 15 heures pour se souvenir des 70 ans de service de Philip.

Buckingham Palace publiera jeudi tous les détails du service et de la liste des invités.

Un porte-parole a insisté sur le fait que l’événement épuré est conforme aux souhaits personnels de Philip sans tracas.

Ils ont déclaré: « Cet événement sera beaucoup plus réduit et sans accès public. Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor », at-il déclaré. mentionné.

« Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement. Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

« Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth. »

Des soldats des gardes gallois répètent pour les funérailles aujourd’hui Crédit: PA

Les membres de la Household Cavalry, des Blues et des Royals sur le Drill Square aujourd’hui Crédit: PA