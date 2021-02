Une Américaine qui a fui la Grande-Bretagne sous l’immunité diplomatique des semaines après avoir mortellement frappé un motocycliste de 19 ans avec sa voiture était employée par le département d’État américain au moment de la collision, a déclaré l’avocat de la femme au tribunal mercredi.

La femme, Anne Sacoolas, épouse du diplomate américain Jonathan Sacoolas, a fui la Grande-Bretagne en 2019, trois semaines après que sa voiture a heurté l’adolescent, Harry Dunn. L’accident s’est produit près de la RAF Croughton, une base de la Royal Air Force dans le centre de l’Angleterre où l’US Air Force mène des opérations.

Le couple a travaillé pour le département d’État et a quitté le pays en raison de «problèmes de sécurité», a déclaré mercredi l’avocat au tribunal fédéral du district oriental de Virginie. selon The Times of London.

L’avocat, John D. McGavin, a déclaré que le travail de Mme Sacoolas était « particulièrement un facteur » dans son départ de la Grande-Bretagne, mais qu’il ne pouvait pas « tout à fait franchement » expliquer pourquoi, a rapporté le journal. M. McGavin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.