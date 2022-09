Anne Sacoolas, épouse d’un diplomate américain inculpée dans l’accident qui a tué l’adolescent britannique Harry Dunn, comparaîtra devant un tribunal britannique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épouse d’un diplomate américain qui a fui le Royaume-Uni après avoir été impliquée dans une collision qui a tué le conducteur de moto de 19 ans, Harry Dunn, doit comparaître virtuellement devant un tribunal britannique cette semaine.

Anne Sacoolas, une citoyenne américaine de 45 ans, est accusée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse en lien avec l’accident de voiture à Dunn à l’extérieur de RAF Croughton, une base aérienne du Northamptonshire, située dans l’est de l’Angleterre, utilisée par les forces américaines, en août 2019. Elle aurait conduit du mauvais côté de la route et avait son fils de 12 ans avec elle dans la voiture lorsqu’elle a tourné un coin et a heurté Dunn. Il est mort quelques heures plus tard.

Le Crown Prosecution Service a annoncé lundi qu’il y aurait une audience dans l’affaire contre Sacoolas au Westminster Magistrates ‘Court de Londres jeudi – une percée apparente dans l’affaire depuis longtemps dans l’impasse. L’accident a été initialement classé comme un délit de fuite, et Sacoolas n’aurait été dans le pays que pendant trois semaines à l’époque.

Sacoolas est retournée aux États-Unis quelques semaines après la collision et le gouvernement américain a invoqué l’immunité diplomatique en son nom, provoquant un tollé en Grande-Bretagne.

La famille de Dunn a fait pression sur des politiciens britanniques et américains pour que Sacoolas soit traduit en justice britannique, mais une demande d’extradition a été refusée par les autorités américaines.

Sacoolas devrait comparaître virtuellement à l’audience de procédure de jeudi.

Les procureurs britanniques avaient précédemment fixé une date d’audience en janvier 2022, mais l’ont annulée quelques jours à l’avance pour permettre des discussions avec les avocats de Sacoolas.

À l’époque, le cabinet d’avocats représentant Sacoolas a nié qu’elle ait accepté de comparaître devant un tribunal britannique.

