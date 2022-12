Anne Sacoolas, épouse d’un diplomate américain, condamnée avec sursis après avoir tué un adolescent britannique dans un accident

Un tribunal britannique a prononcé une peine de huit mois de prison avec sursis contre Anne Sacoolas, une Américaine qui a reconnu avoir causé la mort de Harry Dunn, 19 ans, par conduite imprudente en août 2019.

Sacoolas, épouse d’un officier du renseignement américain, conduisait du mauvais côté de la route lorsque sa voiture est entrée en collision avec la moto de Dunn à l’extérieur de la base aérienne de la RAF à Croughton, dans l’est de l’Angleterre. Elle est retournée aux États-Unis trois semaines après l’accident et le gouvernement américain a invoqué l’immunité diplomatique pour elle. Elle a finalement plaidé coupable en octobre, mais l’administration Biden lui a recommandé de ne pas retourner au Royaume-Uni pour son audience de détermination de la peine. Au lieu de cela, elle a participé virtuellement.

“Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Harry”, a déclaré Sacoolas dans un communiqué lu par l’avocat Ben Cooper. Elle a dit qu’elle était “profondément désolée pour la douleur que j’ai causée”.

La peine avec sursis signifie que tant qu’elle ne commettra pas d’autre délit l’année prochaine, elle ne risquera pas la prison.

ANNE SACOOLAS, ÉPOUSE DU DIPLOMATE AMÉRICAIN ACCUSÉ DANS UN ACCIDENT QUI A TUÉ L’ADOLESCENT BRITANNIQUE HARRY DUNN, À COMPARAÎTRE DEVANT UN TRIBUNAL BRITANNIQUE

Bien qu’elle ait qualifié les actions de Sacoolas de “pas loin de conduire délibérément dangereux”, la juge Bobbie Cheema-Grubb a déclaré qu’elle avait réduit la peine – qui aurait pu être d’un maximum de cinq ans de prison – en raison du fait que Sacoolas avait plaidé coupable et avait fait preuve de bonne moralité avant. le crash. Cheema-Grubb a également noté que la peine ne peut même pas être appliquée tant que Sacoolas est aux États-Unis.

La famille de Dunn a également intenté une action civile contre Sacoolas devant le tribunal fédéral de Virginie. Dans des documents judiciaires, ils ont affirmé que Sacoolas utilisait peut-être son téléphone au moment de l’accident, arguant qu’elle aurait pu altérer son téléphone pour cacher des données qui révéleraient cela.

UN JUGE DE VIRGINIE AUX CÔTÉS DE LA FAMILLE D’UN ADO BRITANNIQUE TUÉ PAR LA FEMME D’UN DIPLOMATE AMÉRICAIN DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Son avocat, dans cette affaire, a noté que Sacoolas “n’avait pris aucune mesure visant à supprimer les données de son téléphone” mais avait changé de carte SIM à son retour aux États-Unis, car l’ancienne était destinée au Royaume-Uni.

Les États-Unis avaient refusé d’extrader Sacoolas, ce qui signifie qu’elle aurait pu échapper aux autorités dans l’affaire pénale, mais Cheema-Grubb a déclaré que c’était “la persévérance calme et digne” des parents de Dunn qui l’avait convaincue d’aller devant le tribunal et de plaider coupable. Les parents ont passé trois ans à parler à des personnalités politiques des deux pays dans le but de faire en sorte que Sacoolas rende des comptes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“En tant que famille, nous sommes déterminés à ce que sa mort n’ait pas été vaine et nous sommes impliqués dans un certain nombre de projets pour essayer de trouver une doublure argentée dans cette tragédie et pour aider les autres”, a déclaré la mère de Dunn, Charlotte Charles, lors d’un impact sur les victimes. déclaration. “Ce sera l’héritage d’Harry.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.