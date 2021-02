Anne Robinson s’est révélée être la toute première animatrice de Countdown après le départ de Nick Hewer | Actualités Ents & Arts

Anne Robinson a déclaré qu’elle était ravie de travailler avec les «femmes formidables» de Countdown après avoir été annoncée comme la toute première animatrice de l’émission.

Mieux connu pour avoir présenté le jeu télévisé The Weakest Link, Robinson est maintenant sur le point de rejoindre la mathématicienne Rachel Riley et la lexicographe Susie Dent dans la série de jour Channel 4.

Le joueur de 76 ans remplacera Nick Hewer, qui a annoncé en 2020 qu’il démissionnerait après presque 10 ans à la tête.

Robinson dit qu’elle est fan des mots, mais pas tellement des chiffres



« Je suis ravi de rejoindre Countdown », a déclaré Robinson dans un communiqué envoyé à Sky News. «Le spectacle est presque aussi vieux que moi et tout aussi historique.

«Je suis particulièrement excitée de travailler aux côtés des deux autres femmes formidables de l’émission.

« De façon inquiétante, Susie et Rachel sont non seulement très intelligentes mais plus jeunes, plus jolies et plus minces que moi. Malheureusement, il n’y a pas de temps pour un autre lifting donc je vais devoir me contenter de ce vieux.

« Trois filles intelligentes font le compte à rebours! N’aimez-vous pas le son de ça? »

Nick Hewer, photographié avec Susie Dent et Rachel Riley, quitte la série tant aimée après presque 10 ans



Dans sa déclaration, Robinson a ajouté qu’elle était une « noix de mots croisés » et qu’elle serait donc en mesure de « donner un sens » aux énigmes de l’émission.

« Mais l’addition et le retrait – je ne peux pas aller beaucoup plus loin que de calculer les frais une fois que mon agent a pris sa part », a-t-elle plaisanté.

Countdown a été le premier programme à être diffusé sur Channel 4 et a été diffusé depuis son lancement en novembre 1982, ce qui en fait l’un des jeux-questionnaires les plus anciens au monde.

Robinson est déjà apparu dans l’émission, en tant qu’invité dans Dictionary Corner pendant une semaine en 1987, lorsque l’émission était animée par le présentateur original, feu Richard Whiteley.

Elle a dit: « J’étais tellement émerveillée par le grand Richard Whiteley. Je pense que je n’ai dit que » Bonjour « et » Au revoir « . Qui a pensé que j’aurais la chance de suivre ses pas géants? »

Robinson sera la sixième animatrice de l’émission, après Whiteley, Des Lynam, Des O’Connor, Jeff Stelling et Hewer, et son premier épisode devrait être diffusé à la fin du printemps ou au début de l’été.

Compte à rebours a bénéficié de ses cotes les plus élevées depuis 2013 en 2020, avec une moyenne de 449000 téléspectateurs par épisode, et sa part la plus élevée de 16 à 34 depuis 2015 – avec l’activation / désactivation COVID-19[feminine les verrouillages au Royaume-Uni augmentent sans aucun doute les chiffres.

Peter Gwyn, le producteur exécutif de l’émission, a déclaré que les téléspectateurs « apprécieront le style unique d’Anne à la tête de cette institution très appréciée », tandis que Jo Street, responsable de jour à Channel 4, a décrit Robinson comme « férocement intelligente » et a loué son esprit vif .

Le compte à rebours est en semaine à 14h10 sur Channel 4