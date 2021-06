COUNTDOWN’S Anne Robinson a riposté à Vanessa Feltz après avoir été accusée d’avoir fait un « jibe raciste » à propos de ses petits amis noirs.

Plus tôt cette année, l’animatrice de Radio 2, Vanessa, a déclaré qu’elle était « horrifiée » lorsqu’elle est apparue dans une version célèbre de The Weakest Link et Anne lui a demandé: « En regardant comme vous faites, comment pensez-vous que vous atterrissez tous ces grands petits amis noirs? »

Caractéristiques de Rex

Anne Robinson s’est défendue contre les allégations de racisme de Vanessa Feltz[/caption]

Le jibe, qui a été coupé de la diffusion finale, faisait référence au fait que Vanessa était en couple avec le chanteur Ben Ofoedu depuis 2006.

Mais lors d’une conversation exclusive avec The Sun, Anne a déclaré: « Ce que je lui ai dit, c’est: » Comment quelqu’un comme vous peut-il attirer de magnifiques petits amis noirs?

« Tout d’abord, elle avait parlé sans cesse de faire exactement cela, deuxièmement, il lui avait fallu 16 ans pour découvrir qu’elle était contrariée à ce sujet, et peut-être que si j’avais eu une émission de radio à promouvoir, j’aurais peut-être fait la même chose.

« Je ne m’en plains pas, mais ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit. Je pense qu’elle est venue deux fois sur The Weakest Link et nous n’avons certainement rien entendu pendant 16 ans.

Rex

Vanessa a dit qu’elle était choquée par Anne évoquant la course de ses petits amis sur Le maillon le plus faible[/caption]

« Je ne pourrais probablement pas le dire maintenant, mais ce n’était pas désobligeant, sauf pour elle. »

Anne a également souligné la légère hypocrisie des téléspectateurs si choqués par certaines des remarques qu’elle a faites sur Le lien le plus faible en premier lieu.

Avec son slogan : « Vous êtes le maillon faible, au revoir » l’émission a été diffusée sur BBC1 jusqu’en 2012 et est devenue un phénomène télévisé des deux côtés de l’Atlantique. Et son succès était basé sur son style franc.

Getty

Vanessa avec son partenaire Ben Ofoedu[/caption]

Rex

Anne était redoutable sur Le maillon le plus faible[/caption]

Elle a déclaré: «Pour la première fois à la télévision, quelqu’un se comportait comme nous le faisons tous en regardant la télévision et était impoli. Mais ne vous attendez pas à le voir ou à l’entendre à la télévision.

« Dont la mère n’a pas dit : ‘Pourquoi est-elle si grosse ?’ Le père de qui n’a pas dit : ‘Tu penses qu’avec son argent, il aurait une meilleure chemise à la télé.’ Vous voudriez les dire à haute voix.

« Et cela fait partie de cette chose puritaine que c’est si choquant quand nous le faisons tous à la maison. »

Pennsylvanie

Anne revient sur les écrans en tant que nouvelle animatrice du compte à rebours[/caption]





Anne affirme également que, contrairement à la croyance populaire, elle s’est régentée et a réfléchi aux sentiments des gens.

Elle a déclaré: «Vous devez toujours choisir jusqu’où vous pouvez aller avec un candidat en particulier, et les candidats au lien le plus faible auraient certainement été très déçus si je ne m’étais pas entraîné avec eux.

« J’ai souvent trouvé sur Le maillon faible que les jeunes filles de premier cycle que vous pouviez dégonfler plus que vous ne le vouliez, et je revenais en arrière et disais au producteur de couper ça parce que leur mère allait me détester. »