Anne Robinson de Countdown choque les fans avec une apparence jeune alors qu’elle admet qu’elle a eu un lifting

ANNE Robinson a parlé franchement d’avoir un lifting sur Lorraine d’ITV alors qu’elle impressionnait les téléspectateurs avec son apparence jeune.

L’ancienne star de Weakest Link – qui fait ses débuts dans Countdown plus tard dans la journée – a présenté un nouveau look glamour alors qu’elle discutait avec Lorraine Kelly de son retour à la télévision à l’âge de 76 ans.

Lorraine, 61 ans, a déclaré qu’il n’aurait pas été possible pour une femme de soixante-dix ans de présenter une émission aussi populaire à l’époque, et a félicité Anne pour avoir rendu cela possible.

Anne a révélé qu’elle avait « presque 77 ans » et a ajouté: « J’ai eu un lifting en 2004. »

Lorraine a répondu: « Tu vois, j’aime ça, tu dis juste les choses telles qu’elles sont. »

A quoi Anne a plaisanté: « Je sais mais sinon, les gens à la maison se demandent » pourquoi est-ce qu’elle ressemble à ça « et cela semble très injuste. »

Rex

La légende du maillon faible photographiée en 2001[/caption]

Elle a ajouté: «Mais seulement parce que j’avais fait Watchdog et que vous ne pouviez pas faire en sorte que l’éclairage me suive pendant que je marchais.

« Et je le regarderais et le regarderais en arrière et penserais » pourquoi ma mère (à la télé) «

« Je veux dire Lorraine, si vous vous faites percer les oreilles, en quoi est-ce différent ? »