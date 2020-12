Anne Nolan a publié une mise à jour vitale sur sa bataille contre le cancer des mois après avoir révélé son diagnostic déchirant.

Anne, 69 ans, et sa soeur Linda, 61 ans, ont rendu public leurs diagnostics au cours de l’été après les avoir reçus à quelques jours d’intervalle.

Une autre sœur, Bernie, est malheureusement décédée en 2013 après sa propre bataille contre la maladie.

Mais Anne a eu une bonne nouvelle, disant à Morning Live de la BBC que son cancer a « disparu, fondamentalement ».

Elle a ajouté: « Je suis toujours en traitement pour aller de l’avant mais c’est plus ou moins parti, oui. C’est incroyable. »

Anne a également rappelé un conseil qui lui était resté, la sagesse délivrée par une femme à l’hôpital.







«Je me souviens d’avoir été à l’hôpital et d’avoir eu ma chimiothérapie», a-t-elle dit, «et il y avait une dame assise en face de moi et elle était à la fin de sa chimiothérapie.

«Elle m’a dit: ‘Je veux juste que tu saches qu’il y a de la lumière au bout du tunnel’, et à l’époque je pensais que je ne pouvais vraiment pas voir ça pour le moment, mais il y en a, et j’en suis la preuve il y a.

« C’est fantastique. »

L’émission des Nolans, At Home With The Nolans, a vu Anne rejoindre les sœurs Linda, Coleen, Maureen et Denise pour lever un verre de champagne et partager la bonne nouvelle.







« Je me sens absolument ravie », lui a-t-elle dit le plus proche et le plus cher, « j’ai l’impression que c’est un peu surréaliste, ce n’est pas encore coulé.

« C’est un peu bizarre. Haut de la tour, sommet du monde! »

Lors d’une récente conversation avec Lorraine Kelly, Anne a dit qu’elle avait de l’espoir pour l’avenir après avoir obtenu des résultats «fantastiques» de sa chimiothérapie.

Et tandis que Linda attendait ses propres résultats à l’époque, elle a ajouté: « Je vais bien. Je vais très bien en fait. J’ai eu ma chimio et j’attends juste les résultats des analyses que j’ai eues. pour voir si cela a fonctionné. «







Linda a récemment partagé un message touchant en l’honneur de la défunte sœur Bernie à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire, qui n’avait que 52 ans lorsqu’elle est décédée.

Après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, les médecins lui ont dit qu’il s’était propagé à son cerveau, ses poumons, son foie et ses os.

« Joyeux 60e anniversaire Bernie … » a écrit la fière soeur Linda, « Quelle fête cela aurait été, ma petite soeur rejoignant le club des années 60!

«Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à toi et que tu me manques. Mon cœur me fait mal de te serrer dans mes bras encore une fois et d’entendre ta voix.

« Jusqu’à ce que nous nous revoyions, je t’aime tellement. »