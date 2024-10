Anne Michaels et Conor Kerr parmi les finalistes du prix Giller 2024

Éric Chacour, Anne Fleming, Conor Kerr, Anne Michaels et Deepa Rajagopalan sont les cinq écrivains présélectionnés pour le prix Giller 2024.

Ce prix de 100 000 $ récompense chaque année le meilleur de la fiction canadienne.

La liste restreinte de 2024 comprend quatre romans et un recueil de nouvelles, couvrant un large éventail de sujets, allant des expériences de la diaspora sud-asiatique aux romances historiques queer en passant par les histoires métisses contemporaines.

Il comprend deux écrivains avec des premiers livres : Chacour pour Ce que je sais de toi, traduit par Pablo Strauss et Rajagopalan pour Paons d’Instagram.

Tous les finalistes, à l’exception de Michaels, font leur première apparition sur la liste restreinte de Giller.

Michaels, reconnu cette année pour Détenua été sélectionné pour le prix Giller 1996 pour Pièces fugitives et en 2009 pour La voûte d’hiver. Kerr, qui est présélectionné pour Bordure des Prairiesavait déjà été sélectionné en 2022 pour son roman Avenue des Champions.

Les livres présélectionnés sont disponibles en format accessible via le Réseau national pour des services de bibliothèque équitables et le Centre pour un accès équitable aux bibliothèques.

La liste restreinte a été choisie parmi plus de 100 livres par un jury présidé par l’auteur et producteur Noah Richler et comprenait l’écrivain et professeur Kevin Chong et l’auteure-compositrice-interprète Molly Johnson. Lorsque le jury a été annoncé en janvier, il comprenait également les jurés internationaux Dinaw Mengestu et Megha Majumdar, qui depuis lors démissionné.

« Les écrivains de fiction imaginent, bien sûr, ce que signifie être un autre : être marginalisé, être réprimé, être coupable – être joyeux ! – ou simplement ne pas être vu », a déclaré le jury dans un communiqué de presse. « Leurs paroles chantent des vies, vantent nos vertus, soignent nos blessures, exposent nos défauts et nous obligent à considérer des mondes dont nous sommes curieux et ignorons l’existence ou dont nous ignorions l’existence. »

Refus de certains auteurs

En juillet, plus de 20 auteurs ont retiré leurs livres du prix, sponsorisé par la Banque Scotia, pour protester contre l’investissement de la banque dans Elbit Systems, une entreprise israélienne de défense. Au moment de l’annonce de la liste restreinte, 45 auteurs avaient signé un lettre exigeant que la Fondation Giller fasse pression sur la Banque Scotia pour qu’elle se désinvestisse complètement d’Elbit Systems.

La Banque Scotia avait réduit ses avoirs dans Elbit Systems de plus des deux tiers au 14 août. selon la Presse Canadienne.

Les organisateurs de Giller ont retiré le nom de la Banque Scotia du prix. Elle reste toujours le sponsor principal du prix.

« La Banque Scotia continue d’être le principal sponsor du Prix Giller et nous restons reconnaissants de son soutien », a déclaré la directrice générale du Prix Giller, Elana Rabinovitch, dans un courriel adressé à CBC Books lors de l’annonce de la longue liste. « La décision de retirer leur nom a été prise afin que l’accent soit mis sur ces auteurs exceptionnels et leurs réalisations, et pour donner la parole aux meilleurs conteurs canadiens d’aujourd’hui et de demain. »

« En fin de compte, plus que jamais, nous voulons nous assurer que le prix reste fidèle à son objectif : célébrer le meilleur de la fiction canadienne et donner la scène aux meilleurs conteurs du Canada. Pour nous, cela signifie veiller à ce que l’accent reste uniquement sur le prix et l’art lui-même.

La Banque Scotia a confirmé qu’elle continue de parrainer la Fondation Giller et le Prix Giller 2024 par courrier électronique.

Le gagnant 2024 sera annoncé le 18 novembre 2024.

La cérémonie de remise du Prix Giller 2024 sera diffusée le lundi 18 novembre à 21 h HE (23 h 30 HA, 00 h NT) sur CBC TV et CBC Gem, avec une diffusion en direct également disponible à 21 h HE sur YouTube de CBC. canal. Il sera également diffusé sur CBC Radio One et CBC Listen.

Le gagnant de l’année dernière était Sarah Bernstein, pour son roman Étude pour l’obéissance. Bernstein a signé le lettre réclamant le prix pour rompre les liens avec la Banque Scotia. Omar El Akkad, lauréat du prix en 2021, l’a également signé.

Parmi les autres anciens lauréats du prix Giller figurent Suzette Mayr pour Le porteur du wagon-lit ; Souvankham Thammavongsa pour Comment prononcer couteau ; Esi Edugyan pour Washington Noir ; Michael Redhill pour Place Bellevue ; Marguerite Atwood pour Alias ​​Grace ; Mardochée Richler pour La version de Barney ; Alice Munro pour Fuyez ; André Alexis pour Quinze chiens ; et Madeleine Thien pour Ne dites pas que nous n’avons rien .

L’homme d’affaires torontois Jack Rabinovitch a fondé le prix en l’honneur de sa défunte épouse, la journaliste littéraire Doris Giller, en 1994. Rabinovitch décédé en 2017 à l’âge de 87 ans .

Vous pouvez en savoir plus sur les cinq livres présélectionnés ci-dessous.

Ce que je sais de toi est un roman d’Éric Chacour, à gauche, traduit par Pablo Strauss. (Justine Latour, Coach House Books)

Dans Ce que je sais de toi , Tarek est sur la bonne voie : il sera médecin comme son père, se mariera et aura des enfants. Mais lorsqu’il tombe amoureux du fils de son patient, Ali, sa vie bascule lorsqu’il prend conscience de sa sexualité sur fond de troubles politiques dans les années 1960 au Caire. Dans les années 2000, Tarek est aujourd’hui médecin à Montréal. Quand quelqu’un commence à lui écrire et à lui écrire, le passé qu’il a essayé d’oublier revient le hanter.

Chacour est un écrivain montréalais né de parents égyptiens et qui a grandi entre la France et le Québec. En plus d’écrire, il travaille dans le secteur financier. Ce que je sais de toi est son premier livre et a été un best-seller dans son édition française, remportant de nombreux prix, dont le Prix Femina.

Pablo Strauss a traduit 12 œuvres de fiction, plusieurs romans graphiques et un scénario. Il a été finaliste pour le Prix littéraire du Gouverneur général pour la traduction de Le pays ne nous apportera pas la paix, Synapses et L’année la plus longue. Sa traduction de Le plongeur de Stéphane Larue (Le lave-vaisselle en anglais) a remporté le Amazon First Novel Award 2020. Il habite à Québec.

Curiosités est un roman d’Anne Fleming. (Bouton Random Vintage Canada, Martin Dee)

Curiosités se concentre sur un historien amateur qui découvre un mémoire obscur de l’Angleterre des années 1600 qui explore un amour qui ne pouvait pas être expliqué à cette époque. Tissant ensemble différents récits fictifs, le roman raconte la vie de Joan et Thomasina, les deux seules survivantes d’un village ravagé par la peste, et comment elles finissent par se retrouver. Thomasina, maintenant Tom, parcourt le monde en vêtements de garçon et en tant qu’homme, mais fait face à une lutte lorsqu’elle est découverte, nue, par un membre du clergé.

Fleming est un auteur basé à Victoria. Ses livres incluent Saut de piscine et autres histoiresqui a été sélectionné pour le Prix littéraire du Gouverneur général pour la fiction et le Prix Ethel Wilson de fiction. Elle a également écrit un roman pour élèves de niveau intermédiaire, La Chèvrequi était une sélection de la Junior Library Guild et des White Ravens.

Prairie Edge est un roman de Conor Kerr. (Lumière étrange, Jordan Hon)

Dans Bordure des PrairiesIsidore (Ezzy) Desjarlais et Grey Ginther vivent ensemble dans la caravane de l’oncle de Grey, passant leur temps avec du cribbage et de la bière bon marché. Gray est cynique à l’égard de ce qu’elle considère comme une culture activiste paresseuse et performative, tandis que Gray est simplement dévoué à son cousin éloigné. Ainsi, lorsque Gray concocte un plan pour lâcher un troupeau de bisons au centre-ville d’Edmonton, Ezzy est de la partie – un plan qui a des conséquences dévastatrices et mortelles.

Kerr est un écrivain métis/ukrainien qui a vécu dans plusieurs villes des Prairies, dont Saskatoon. Il vit maintenant à Edmonton. Un écrivain à surveiller de CBC Books en 2022, ses œuvres précédentes incluent les romans Dieux anciens et Avenue des Championsqui a été sélectionné pour le prix Scotiabank Giller 2022, et a remporté le prix ReLit la même année. Kerr enseigne actuellement l’écriture créative à l’Université de l’Alberta.

ÉCOUTER | Conor Kerr discute de son roman Prairie Edge dans The Next Chapter: Le prochain chapitre18h53Des bisons parcourent le centre-ville d’Edmonton à Prairie Edge Le dernier roman de l’auteur métis-ukrainien Conor Kerr s’inspire d’un fait divers réel. À Prairie Edge, deux cousins ​​métis éloignés relâchent des bisons dans les espaces verts urbains d’Edmonton dans un acte de remise en état.

Held est un roman d’Anne Michaels. (McClelland et Stewart, Marzena Pogorzaly)

Tissant des personnages et des événements historiques, le roman mystérieux qui traverse les générations Détenu commence sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale près de la rivière Aisne en 1917, où John est allongé dans la neige qui tombe, incapable de bouger ni de sentir ses jambes. Lorsqu’il rentre chez lui dans le North Yorkshire avec des blessures qui ont changé sa vie, il rouvre son entreprise de photographie dans le but de continuer sa vie. Le passé s’avère plus difficile à échapper qu’il ne le pensait et John est hanté par des fantômes qui commencent à faire surface sur ses photos avec des messages qu’il a du mal à déchiffrer.

Détenu est également présélectionné pour le Booker Prize 2024.

Michaels est lauréat du Prix Orange de fiction, du Guardian Fiction Prize, du Commonwealth Poetry Prize, du Trillium Book Award et d’une bourse Guggenheim. Elle a été sélectionnée pour le Prix littéraire du Gouverneur général, le Prix Griffin de poésie et le Prix Giller.

ÉCOUTER | Anne Michaels sur Q: 30:51Anne Michaels : Held, comment elle sait qu’elle a fini d’écrire un livre et la raison inattendue pour laquelle elle est si privée Anne Michaels est une poète et romancière canadienne primée qui vient de publier son troisième roman tant attendu, « Held ». L’histoire s’étend sur 115 ans et aborde des thèmes familiers à son œuvre : l’histoire, le chagrin et le pouvoir de l’amour. Anne explique à Tom pourquoi il a fallu près de 15 ans pour écrire le roman, pourquoi elle est si intéressée par l’écriture sur la guerre et pourquoi elle choisit de vivre une vie intensément privée.

Paons d’Instagram est un recueil de nouvelles de Deepa Rajagopalan. (Maison de la Presse Anansi, Ema Suvajac)

Le recueil d’histoires dans Paons d’Instagram offre une tapisserie de la diaspora indienne. Des récits de vengeance, d’amour, de désir et de famille explorent les ramifications intenses des privilèges, ou de leur absence. Les employés de ménage des cafés et des hôtels, les ingénieurs et les enfants nous montrent tout d’eux-mêmes, leurs défauts et tout.

Rajagopalan a été le lauréat du prix RBC/PEN Canada New Voices 2021. Née de parents indiens en Arabie Saoudite, elle a vécu en Inde, aux États-Unis et au Canada. Ses écrits antérieurs ont été publiés dans des publications telles que le Bristol Short Story Prize Anthology, le New Quarterly, Room et Arc. Rajagopalan vit et travaille maintenant à Toronto.