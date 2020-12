La star de Chase, Anne Hegerty, a toujours été ouverte au sujet de son diagnostic d’autisme, mais a critiqué les gens qui disent qu’elle «se bat» avec le trouble.

Elle est connue à travers le Royaume-Uni comme l’un des meilleurs esprits du pays, et la star d’ITV n’a pas peur de dire aux gens comment c’est.

Anne a été diagnostiquée avec Asperger à l’âge de 45 ans, et dit que bien que ses parents «faisaient probablement de leur mieux», sa mère ne la comprenait pas.

L’Asperger est un trouble du développement qui peut affecter la façon dont les personnes diagnostiquées avec la maladie peuvent se comporter – l’interaction sociale étant une difficulté.

La National Autistic Society affirme que «les personnes atteintes du syndrome d’Asperger voient, entendent et ressentent le monde différemment des autres».







(Image: ITV)



Dans une discussion récente sur son autisme avec OK! En ligne, Anne a expliqué qu’elle n’aime pas être étiquetée comme «combattant» la maladie.

Elle a déclaré: «Ce que je voudrais dire, c’est que je ne me bats pas contre l’autisme – qui est simplement ma personnalité – mais je me bats avec des gens qui ne considèrent pas les adaptations dont j’ai besoin.

Donnant des conseils à ceux qui ont également été diagnostiqués, la star de The Chase a poursuivi: «Soyez assuré de ce dont vous avez besoin.

«Si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas penser aussi vite que les neurotypiques, ne vous laissez pas entraîner à essayer de faire les choses aussi vite qu’eux.

«Si vous avez besoin d’établir une routine que les autres respecteront, dites-le clairement aux gens. Évidemment, cela fonctionne pour moi parce que j’ai des compétences que d’autres veulent! »









Anne est apparue pour la première fois dans The Chase en 2010.

Elle s’est récemment confiée à Jeremy Vine au sujet de ses expériences d’intimidation lorsqu’elle était enfant, alors qu’elle était considérée comme «une cible évidente».

« Ma mère ne pouvait rien comprendre de moi … pourquoi je n’étais pas plus sociable, populaire et bien avec les gens », a-t-elle déclaré au podcast What Makes Us Human.

« Elle était vraiment une personne humaine, elle était une travailleuse sociale. »

Anne a ajouté que l’école était devenue une expérience difficile pour elle: « J’ai été un peu victime d’intimidation, parce que j’étais juste une cible très évidente. »







(Image: ITV)



Anne a également révélé ses difficultés à nouer des relations amoureuses et à développer une intimité sexuelle avec elles.

Elle a dit OK! magazine: «Ce que j’ai trouvé, c’est que je tombe amoureux, mais ça a tendance à ne pas être avec des gens que je rencontre dans la vraie vie, je tombe amoureux de personnages historiques ou fictifs.

«Des gens avec qui je peux mettre un peu de distance, je suis submergé par la présence de personnes réelles et tout s’arrête.

«J’ai trouvé qu’avec le sexe aussi, c’est comme si je ne pouvais pas être pleinement dedans – autant d’intimité, je me suis presque éloigné.







(Image: Tristan Fewings / Getty Images)



Mais s’adressant à The Mirror en avril, Anne a expliqué qu’elle n’avait jamais ressenti de solitude.

Elle a déclaré: «En tant qu’adulte, j’ai développé de meilleures compétences sociales; Je sais comment faire une conversation, je sais comment faire une fête. Je les trouve lassants, cependant, et j’aime le fait que personne ne s’attende à ce que je les rejoigne.

«Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que les gens pensent et ce à quoi ils s’attendent. Je suis naturellement solitaire et je suis à l’aise avec ça.