Anne Hegerty de The Chase révèle ses plus grands regrets I’m A Celeb – et à quels camarades de camp elle parle encore

Anne Hegerty de THE Chase a révélé ses plus grands regrets I’m A Celeb – et à quels camarades de camp elle parle encore.

L’homme de 64 ans a participé à I’m A Celeb en 2018 et a terminé à la septième place.

La série a été remportée par la légende du football Harry Redknapp, et l’un des regrets d’Anne est de ne pas avoir passé plus de temps avec lui alors qu’ils étaient coincés ensemble dans la jungle.

Anne a fait la révélation en parlant exclusivement à The Sun Online de ses forces et faiblesses en matière de quiz sur The Chase.

Anne, qui fait partie de l’émission ITV depuis 2010, a déclaré: “Parfois, je pense” s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, que ce ne soit pas une question sportive.

“C’est ma faiblesse, j’essaie de travailler dessus et je veux dire que je me suis amélioré, mais je suis parti d’une barre très basse.

“Mon principal regret d’être dans la jungle est de ne pas avoir passé plus de temps à écouter les histoires de Harry. J’aurais beaucoup appris, mis à part le fait qu’il est un mec tellement adorable.

Anne était aussi dans la jungle avec des gens comme Fleur East, Emily Atack, Sair Khan et Nick Knowles.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours en contact avec l’un d’entre eux, Anne a répondu : “Nous avons notre groupe What’s App, mais il n’est pas si actif, mais il est toujours là.

« Nous avons dit ‘Allez Fleur ! Smashing it on Strictly’, des choses comme ça.





Alors que Fleur déchire la piste de danse Strictly cette année, Anne n’a pas l’intention de suivre ses traces.

Elle a dit : « Je ne sais vraiment pas danser. Je ne peux pas. Chaque fois que je suis en panto, je dis au chorégraphe « ne me donne pas de danse ».

« Vous savez, collez-moi au milieu de la scène et je chanterai et vous ferez danser l’ensemble autour de moi.

“Vous savez, si je suis juste entouré de gobelins araignées ou ailleurs, alors, vous savez, personne ne remarquera que je ne bouge pas et que je ne suis pas planté là, mais je n’ai vraiment aucun talent pour la danse.”

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV1 tandis que I’m A Celeb est actuellement diffusé tous les soirs à partir de 21h sur ITV1.