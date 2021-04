La star de THE CHASE, Anne Hegerty, a révélé qu’elle avait abandonné les fréquentations, mais pense que c’est «génial» d’être célibataire.

La jeune femme de 62 ans, mieux connue sous le nom de gouvernante du quiz d’ITV, a déclaré: «Je suis toujours attirée par les gens, mais cela ne sert à rien de le faire.»

Anne Hegerty a révélé qu'elle avait abandonné les fréquentations

Elle a dit au Miroir: «Indépendamment du fait que je ne suis probablement pas son genre… Je vais le laisser très perplexe et me demander ce qu’il a fait de mal. J’adore être isolé.

« C’est brilliant. Je n’ai vraiment pas l’impression de rater des relations. Je vais bien. »

Et elle a des conseils pour ses copains qui se plaignent de leurs romances – «Soyez seule!».

Anne avait auparavant un petit ami secret en Amérique, mais a admis qu’elle trouvait les relations difficiles en raison de son syndrome d’Asperger.

La star est mieux connue sous le nom de gouvernante de The Chase

Elle a expliqué: «J’ai besoin d’avoir beaucoup d’espace pour moi».

Parlant de sa vie amoureuse en 2017, elle a déclaré: «J’avais un petit ami californien dont la mère était une DAR. Naturellement, il était pro-immigration!

DAR signifie Daughters of the American Revolution – une organisation composée de femmes directement issues d’une personne impliquée dans les efforts des États-Unis vers l’indépendance et qui œuvre pour promouvoir le patriotisme.

À une autre occasion, elle a révélé que sa plus longue relation avait duré quatre mois.

Anne a déjà dit qu'il était difficile pour elle de sortir avec elle





«Je n’ai réussi que parce que nous ne vivions pas dans la même ville», a-t-elle déclaré. «J’aurais trouvé cela intolérable autrement. Il a commencé à m’appeler tous les jours. Tous les jours! Besoin ou quoi? Alors j’ai débranché le téléphone. Nous n’avons pas duré.

Expliquant son passé romantique plus en détail, elle a déclaré: «C’est un fait malheureux de la vie que je n’ai pas tendance à tomber amoureuse.

«C’est une chose autiste. Ce n’est pas ainsi que mon esprit fonctionne. La plupart de mon énergie émotionnelle va dans les personnages de fiction. Je tombe toujours amoureux de quelqu’un dans un livre, généralement pas le héros, mais l’acolyte.

«Donc dans Le Seigneur des Anneaux, ce n’était pas Frodon que j’aimais, c’était Sam Gamgee. Sam se dispute avec tout le monde et est impoli. C’est attrayant pour moi.