Anne Hegerty de The Chase révèle pourquoi elle DÉTESTE le costume de gouvernante – et la somme choquante qu’il vaut

Anne Hegerty de THE Chase a révélé pourquoi elle DÉTESTE le costume de gouvernante – et la somme choquante qu’il vaut.

Anne, 64 ans, fait partie de The Chase depuis 2010 et porte le surnom de The Gouvernante.

Anne Hegerty de The Chase a révélé à quel point elle déteste son costume de gouvernante[/caption]

Pour s’y associer, elle a toujours porté un tailleur jupe gris avec un chemisier blanc en dessous et une ceinture à la taille.

Mais s’adressant exclusivement à The Sun Online, Anne a révélé qu’elle méprisait absolument l’ensemble.

Elle a expliqué: «Je ne possède pas ce costume, il appartient au département garde-robe.

“Mais tout le monde semble penser” D’accord, eh bien, nous l’aurons sur Celebrity Juice ou quoi que ce soit, mais elle doit porter le costume “, mais je me dis” vous devez me demander la permission de porter le costume, et de toute façon, je le detesté. Je le fais.

“En fait, c’est plusieurs centaines de livres de couture italienne, c’est un costume décent.”

Anne a poursuivi : « Il y a eu différentes jupes, ils sont sur le point de me faire une nouvelle veste et le chemisier a changé.

“Si vous regardez les tout premiers, c’était un col claudine, mais ensuite ce chemisier a commencé à s’effilocher et quand nous sommes allés sur le site Web, ils n’avaient plus rien de ce chemisier alors ils m’ont acheté celui que je porte maintenant avec le l’arc de chat et je le porte depuis 2015 environ.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser ce qu’elle déteste dans son costume de gouvernante, Anne a déclaré: «Je veux dire que les emmanchures sont trop serrées, et c’est juste, vous savez… hideux.

“Je suis allé faire un essayage, la styliste m’a emmenée dans une boutique et nous avons essayé des choses et elle a pris des photos et les a renvoyées aux producteurs.

“Quand nous sommes revenus des courses les producteurs m’ont dit ‘Avez-vous aimé votre virée shopping ?’, j’ai dit ‘Oh oui je pense que je vais avoir un joli petit tailleur pantalon Chanel marine’, elle a dit ‘Je pense que vous ‘ne sont pas.’

“Puis j’ai vu ce qu’ils avaient choisi et j’ai pensé” Oh super “puis j’ai vu qu’ils avaient mis une ceinture dessus et j’étais comme” bien “, mais ce n’est pas une question de vanité ici.”

Heureusement, Anne peut se déguiser dans le spécial de Noël de The Chase, qui sera diffusé le jour de Noël.

Le thème de cette année est Alice au pays des merveilles et Anne sera la reine de cœur.

Anne a déclaré: “Notre productrice propose des idées différentes à chaque fois et honnêtement, je ne sais pas trop comment elle le fait, mais c’est toujours amusant.”

Anne a un costume différent pour Beat The Chasers[/caption]

Le Chase Christmas Special est diffusé le jour de Noël à 17 h sur ITV1.