Anne Hegerty de The Chase fait allusion à un changement de carrière épique – suivant les traces de Bradley Walsh

Anne Hegerty de THE Chase a fait allusion à un changement de carrière épique – suivant les traces de Bradley Walsh.

L’homme de 64 ans fait partie de The Chase depuis 2010 et est surnommé The Governess.

TVI

Anne Hegerty de The Chase a fait allusion à un changement de carrière épique – suivant les traces de Bradley Walsh[/caption] Rex

En 2018, Anne a abandonné son personnage de Chaser lorsqu’elle a participé à I’m A Celebrity Get Me Out of Here, montrant aux fans la vraie elle.

Mais maintenant, Anne veut surprendre une fois de plus ses fans en montrant ses talents d’actrice.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, Anne a déclaré: “J’adorerais faire des choses qui me donneraient la chance d’agir, de chanter ou d’être drôle.”

Anne a ensuite parlé de l’animateur de The Chase Bradley Walsh, qui joue actuellement dans le drame ITV The Larkins aux côtés de ses responsabilités de présentation.

Anne a déclaré: «Il aime absolument, aime, aime faire ça. j’aimerais faire ça [show], je serais la soeur arrogante de Ma Larkin. Ou maman.

“J’adorerais jouer la belle-mère de Bradley !”

Bien qu’Anne souhaite se diversifier dans le théâtre, elle n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de répéter d’autres opportunités télévisées.

Anne a filmé The Chasers Road Trip: Trains, Brains and Automobiles en 2021 aux côtés de ses collègues Chasers Mark Labbett et Shaun Wallace.





Mais elle a admis : “Je déteste les trucs de voyage, je ne veux plus jamais faire de trucs de voyage.”

Il est peu probable qu’Anne revienne sur nos écrans avec la famille la plus brillante de Grande-Bretagne non plus.

Lorsqu’on lui a demandé si cela revenait, elle a répondu: «Je ne pense pas que ce soit le cas. La plupart des jeux télévisés ne gèrent pas plus de deux séries.

“J’ai eu deux séries de cela et deux de la version célébrité, donc vous savez, j’ai eu une course décente.”

The Chase est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITV Hub.