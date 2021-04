Anne Hegerty de THE Chase a contrecarré deux voleurs – puis les a terrifiés avec une tirade grossière.

Ils ont même menacé de dénoncer Anne, 62 ans, à la police pour avoir juré.

Anne Hegerty a réussi à déjouer une paire de voleurs de sacs[/caption]

Elle les a repérés en train de voler ses sacs pendant qu’elle déchargeait.

Anne a rappelé: «La voiture était garée au coin de la rue, et je suis revenue à un moment donné pour trouver ce couple plutôt rugueux essayant de s’enfuir avec mon magasin.

«J’ai crié, ‘Putain de les poser, putain de me les rendre. Ils ne sont pas les vôtres.

«Ils ne m’ont pas reconnu mais ils ne s’attendaient pas vraiment à ce genre de langage.»

Anne, connue sous le nom de The Governess on The Chase, a repéré un couple essayant de s’enfuir avec ses sacs à provisions[/caption]

Elle a dit: « Je connais beaucoup de gens qui se seraient cachés – franchement, je pourrais les emmener »[/caption]





Ils ont menacé de la dénoncer, mais Anne, qui a des appartements à Manchester et à Watford, a poursuivi: «Je leur ai dit:« F *** ing do it. Putain de leur dire, je m’en fous »et ils ont essentiellement laissé tomber les sacs et ont couru.

«C’était bien de canaliser cette indignation et de récupérer mes affaires, d’autant plus que je connais beaucoup de gens qui se seraient cachés au coin de la rue tremblant de peur, ce qui est un peu pathétique quand il s’agit d’un couple de crackheads.

« Franchement, je pourrais les prendre. »

Anne accueille la Brightest Celebrity Family de Grande-Bretagne, jeudi à 20h30 sur ITV.