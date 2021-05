Anne Hegerty de Beat The Chasers s’en prend à Bradley Walsh alors qu’elle riposte après qu’il l’a qualifiée de «  culotte glaciale  »

BRADLEY Walsh et Chaser Anne «The Governess» Hegerty ont eu un moment de tension à cause de son surnom pour elle dans Beat The Chasers de ce soir.

Lors de la finale de la série du célèbre spin-off The Chase, une mère de triplés d’Essex écoutait les offres des cinq chasseurs.

4 Anne ‘The Governess’ Hegerty n’a pas été impressionnée par Beat The Chasers de ce soir après avoir été qualifiée de « culotte glaciale »

L’un des poursuivants restants était Anne qui était sur le point d’annoncer son offre avant d’être mise à l’écart par les injures de Bradley.

« Qui est votre prochain chasseur? » Bradley a demandé alors que la caméra tournait vers Anne et qu’un projecteur brillait sur elle, avant que l’hôte ajoute, «c’est une culotte glaciale».

Anne roula des yeux et soupira profondément avant de réprimander Bradley, lui disant « ne m’appelle pas comme ça ».

Le moment était clairement léger alors que Bradley riait à sa réaction et qu’ils se mettaient à jouer le spectacle.

4 L’animateur de Beat The Chasers, Bradley Walsh, a trouvé le moment hilarant Crédit: ITV

Anne, 62 ans, est poursuivante dans l’émission ITV depuis 2010, mais a commencé sa carrière en tant que journaliste, écrivant pour l’Argus du sud du Pays de Galles avant de déménager à Manchester.

Même si elle a critiqué Bradley lors de l’émission de vendredi pour l’avoir qualifiée de « culotte glaciale », il est clair que le nom ne la dérange pas tellement.

Elle a nommé son entreprise, Frosty Knickers Ltd, dans laquelle elle a encaissé environ 500000 £ depuis son apparition dans le film I’m A Celebrity.

Anne – surnommée la gouvernante – a joué dans la jungle australienne en 2018 et vient de déposer des comptes d’entreprise qui montrent qu’elle a accumulé des liquidités exceptionnelles.

4 Anne est apparue pour la première fois sur The Chase en 2010 Crédits: Rex

Des livres pour son entreprise – Frosty Knickers Ltd – ont été envoyés à Companies House et couvrent les 12 mois d’août 2018.

Ils montrent qu’Anne, 62 ans, a un excédent de trésorerie de 293 735 £.

Les chiffres révèlent également qu’elle a une facture d’impôt sur les sociétés de 80 161 £ – ce qui signifie qu’après les frais et autres déductions, son revenu aura dépassé 500 000 £.

4 Elle est une quiz à la télévision depuis de nombreuses années Crédit: ITV

Ses apparitions quiz ont inclus Mastermind, Fifteen to One, Today’s the Day, Are you an Egghead? et Brain of Britain.

En 2010, elle a aidé son amie Lisa à gagner 75 000 £ sur Who Wants to be a Millionaire? comme elle «téléphone à un ami».

Depuis sa célébrité télévisée, elle a également pris goût au panto et a été vue sur scène dans Dick Whittington et Sleeping Beauty.