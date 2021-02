Anne Hegarty de THE Chase a présenté ses excuses à Jenny Eclair désemparée lors de l’édition des célébrités de l’émission ITV.

La meilleure quiz a effacé le jackpot de 90 000 £ et a même admis qu’elle ne l’avait fait qu’en raison d’une «estimation chanceuse».

The Chase a diffusé une autre émission spéciale sur les célébrités dimanche soir et Jenny a été rejointe par la star d’EastEnders Perry Fenwick, 58 ans, et les présentateurs de télévision Ore Oduba, 35 ans, et Richard Madeley, 64 ans.

Le quatuor a affronté Anne «The Governess» Hegerty, 62 ans, et l’équipe a réalisé des performances impressionnantes, mais Jenny était la seule célébrité à ne pas atteindre la finale.

Le comédien a commis une erreur majeure au début qui a donné le ton à ce qui allait suivre.

Jenny a eu du mal à se remettre sur les rails et Anne a rapidement mis le dernier clou dans le cercueil en devinant la bonne réponse.

Se sentant mal pour Jenny, Anne a présenté des excuses à la star: « Je sens que je dois m’excuser, c’était honnêtement une supposition de ma part. »

Une Jenny écrasée s’est exclamée: « Pourquoi n’avez-vous pas deviné mal? », Avant qu’Anna ne réponde spirituellement: « J’ai bien peur de bien deviner! »

Perry, Ore et Richard joueraient pour le méga jackpot de 90000 £ après que Richard ait décidé de concourir pour l’offre la plus élevée.

Mais c’était en vain car Anne était sur Anne a réussi à attraper les étoiles avec seulement trois secondes restantes.

Anne a montré son côté effronté lors de l’épisode de la nuit dernière en disant à un concurrent « tu viens avec moi ».

Pendant la compétition, Anne a déclaré: « Comme RoboCop pourrait dire: » Vivant ou mort, vous rentrez chez vous « . »

Xander, un concurrent de 20 ans, a rapidement souligné que le personnage ne le disait pas dans le film et l’a corrigée.

«Morte ou vivante, tu viens avec moi», dit-il en désignant Anne, avant qu’elle ne réponde doucement: «Oui mais tu ne viens pas à la maison avec moi, je te ramène à la maison.

Le jeune de 20 ans n’arrivait pas à croire ce qui s’était passé.