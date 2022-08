Anne Heche sous enquête pour conduite en état d’ivresse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche fait l’objet d’une enquête pour conduite avec facultés affaiblies suite à l’accident de vendredi.

Le département de police de Los Angeles a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’au départ, aucune blessure liée à l’incident n’avait été signalée pour les victimes impliquées. Dans cette situation, toutes les accusations potentielles auraient été des délits. Cependant, le LAPD “a appris plus tard qu’il y avait une victime blessée et que la victime blessée avait obtenu des soins médicaux”.

Selon la police, Lynne Mishele, la femme qui vivait dans la maison détruite par Heche, a été touchée par des débris et a également subi des blessures liées à la fumée. Elle n’a pas été hospitalisée. On nous dit “elle était très traumatisée, psychologiquement traumatisée”. Mais le bureau Olin Osborne met en garde, “nous ne voulons pas porter préjudice aux gens sur la base d’un rapport préliminaire qui n’a pas été confirmé”.

Les flammes ont détruit la maison et tout ce qu’il y avait à l’intérieur. Les voisins de Lynne Mishele a créé une campagne GoFundMe qui a permis de récolter 45 000 $ en une journée.

Heche reste dans le coma et est dans un “état extrêmement critique”, a déclaré son représentant à Fox News Digital.

L’actrice de 53 ans a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été retirée du véhicule et placée sur une civière, avant de s’asseoir brusquement alors que les autorités la précipitaient vers une ambulance dans une séquence vidéo de la scène de l’incident. .

“Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”, selon le représentant de Heche, affirmant qu’elle “n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident”.

Lundi, un responsable de l’information publique du département de police de Los Angeles a confirmé à Fox News Digital que les autorités avaient obtenu un mandat pour un échantillon de sang de Heche le 5 août.

Les résultats du test sanguin sont en attente et l’enquête est en cours. Les responsables du département de police de Los Angeles ont confirmé que si Heche était en état d’ébriété lors de l’accident, elle serait accusée d’un délit de fuite avec facultés affaiblies.

Lynne Bernstein, témoin de l’incident, a détaillé les crash comme “horrible” et a dit qu’il pouvait “à peine respirer” en essayant d’aider Heche à sortir de la Mini Cooper bleue qu’elle conduisait.

“La fumée devenait trop intense, nous pouvions à peine respirer”, a déclaré Bernstein. “La fumée rendait la visibilité difficile.”