Anne Heche sous assistance respiratoire, ne devrait pas survivre, selon sa famille

Anne Heche est sous assistance respiratoire après avoir subi une lésion cérébrale lors d’un accident de feu il y a une semaine et sa survie n’est pas attendue, selon un communiqué d’un représentant.

L’acteur, qui est dans le coma et dans un état critique, est maintenu sous assistance respiratoire en vue d’un possible don d’organes, selon le communiqué publié jeudi soir au nom de sa famille et de ses amis.

Heche, qui a été hospitalisé au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills au nord de Los Angeles, a subi une “lésion cérébrale anoxique grave”, indique le communiqué. Une telle blessure est causée par un manque prolongé d’oxygène au cerveau.

“On ne s’attend pas à ce qu’elle survive”, indique le communiqué. “Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables.”

Le matin du 5 août, la voiture de Heche a percuté une maison dans un quartier de l’ouest de Los Angeles et un incendie s’est déclaré avec la voiture encastrée à l’intérieur de la maison.

Plus tôt jeudi, la police a déclaré qu’elle enquêtait sur Heche pour conduite sous influence. Des détectives avec un mandat de perquisition ont prélevé un échantillon de son sang et ont trouvé des stupéfiants dans son système, a déclaré le porte-parole du LAPD, Jeff Lee.

Des tests toxicologiques, qui peuvent prendre des semaines, doivent être effectués pour identifier plus clairement les médicaments et les différencier de tout médicament qu’elle aurait pu recevoir pour traitement à l’hôpital.

Heche, à gauche, et Sandra Oh, photographiées dans un hôtel de Toronto alors qu’elles font la promotion de leur film Catfight lors du Festival international du film de Toronto 2016. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Des preuves de l’accident sont toujours en cours de collecte, a déclaré la police, et ils présenteraient un dossier aux procureurs si cela était justifié une fois l’enquête terminée.

Un représentant de Heche a refusé de commenter l’enquête.

Mardi, la porte-parole de Heche, Heather Duffy Boylston, a déclaré qu’elle était dans le coma depuis l’accident, avec des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale et des lésions pulmonaires nécessitant l’utilisation d’un ventilateur pour respirer.

“Courageuse honnêteté”

“Anne avait un cœur énorme et a touché tous ceux qu’elle a rencontrés avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle a vu répandre la gentillesse et la joie comme l’œuvre de sa vie – en particulier déplacer l’aiguille pour l’acceptation de qui vous aimez”, a déclaré le communiqué de jeudi. “Elle restera dans les mémoires pour son honnêteté courageuse et nous manquera beaucoup pour sa lumière.”

Heche, 53 ans, était l’une des stars de cinéma les plus en vue d’Hollywood à la fin des années 1990, jouant aux côtés d’acteurs dont Johnny Depp dans Donnie Brasco et Harrison Ford dans Six Jours, Sept Nuits. Dans un mémoire de 2001, elle a parlé de ses luttes de toute une vie avec la santé mentale.

Elle a récemment eu des rôles récurrents dans la série télévisée du réseau PD de Chicago et Tous se lèventet en 2020 était un concurrent sur Danser avec les étoiles.