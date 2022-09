Anne Heche: Son fils demande à prendre le contrôle de la succession

Le fils aîné d’Anne Heche a déposé une requête pour prendre le contrôle de la succession de l’actrice décédée.

Homer Laffoon, 20 ans, demande qu’on lui confie le contrôle des biens de sa mère. Heche, décédé le mois dernier après un accident de voiture à 53 ans, n’avait pas de testament, selon une copie de la pétition obtenue par CNN.

La pétition nomme le fils de 13 ans de Laffoon et Heche, Atlas Tupper, comme héritiers.

“La succession se compose de deux (2) héritiers ab intestat – Homer Heche Laffoon et Atlas Heche Tupper”, indique la pétition “Homer Heche Laffoon est un adulte et l’administrateur proposé. Atlas Heche Tupper est mineur.”

La voiture de Heche s’est écrasée dans une maison de Los Angeles et a pris feu le 5 août. Elle a subi une “lésion cérébrale anoxique grave”, privant son cerveau d’oxygène, entre autres blessures graves, ont déclaré sa famille et ses amis dans une déclaration à CNN à l’époque. .

Elle est décédée quelques jours plus tard après avoir été retirée du système de survie.

“Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une tristesse profonde et sans mots”, a déclaré Lafoon dans une déclaration à CNN le 14 août. “J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commencer à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle.”