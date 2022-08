Anne Heche s’écrase en voiture dans une maison provoquant un incendie, emmenée en ambulance avec de graves brûlures: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche s’est écrasée dans une maison de Mar Vista, en Californie, déclenchant un incendie, et a été emmenée dans un hôpital local vendredi, selon plusieurs rapports.

Heche, 53 ans, conduisait une Mini Cooper bleue lorsqu’elle s’est écrasée pour la première fois dans le garage d’un complexe d’appartements à Los Angeles. Des témoins sur les lieux ont déclaré à TMZ qu’ils avaient tenté d’aider l’actrice à sortir de sa voiture avant qu’elle ne s’enfuie.

Peu de temps après son premier accident, Heche s’est ensuite écrasée dans une maison voisine à Mar Vista et a allumé un incendie, selon RENARD 11. L’incendie aurait englouti la maison et Heche a été transporté dans un hôpital de Los Angeles via une ambulance.

FOX 11 a rapporté que l’étoile avait été emmenée dans un état critique. Selon TMZ, la star de “Six Days Seven Nights” est actuellement intubée à l’hôpital mais devrait survivre.

Selon TMZ, en raison de l’état de Heche, les médecins ne sont pas en mesure d’effectuer des tests pour déterminer si elle était sous l’influence lors de la conduite de son véhicule. Cependant, le point de vente a signalé qu’une bouteille avec un bouchon rouge était présente dans la voiture de Heche au moment de l’accident.

Aucune autre blessure n’a été signalée et la cause de l’accident fait l’objet d’une enquête, selon FOX 11.

Un représentant de Heche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Le film le plus récent de l’actrice était le film d’action “13 minutes”, dans lequel elle a joué aux côtés de Thora Birch, Amy Smart et Will Peltz. Heche a récemment montré son soutien à son “ami” Alec Baldwin après que le public ait critiqué l’acteur après son interview révélatrice “Rust”.

“Mon ami, peu importe ce qui se passe dans nos vies que nous ne pouvons pas contrôler. Je suis avec toi”, a écrit Heche sur le post Instagram de Baldwin. “Surtout parce que je connais la gentillesse de ton âme.”

Heche a divorcé publiquement en janvier 2018 de son ex-mari James Tupper. Le couple a passé 10 ans ensemble et a un fils, Atlas, 13 ans.

L’actrice de “Volcano” a eu une relation amoureuse avec Ellen DeGeneres de 1997 à 2000. Elle a amené l’animatrice de talk-show à la première de “Volcano” en 1997, ce qui, selon elle, a entraîné sa “liste noire” d’Hollywood.

“Je n’ai pas fait de photo de studio pendant 10 ans”, a-t-elle déclaré dans une interview à Page Six. “J’ai été viré d’un contrat photo de 10 millions de dollars et je n’ai pas vu la lumière du jour dans une photo de studio.”

Heche a ensuite reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle de Rowena Larson dans “Gracie’s Choice” en 2004.