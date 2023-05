Anne Heche reçoit sa dernière demeure au Hollywood Forever Cemetery le jour de la fête des mères

Anne Heche a été inhumée au Hollywood Forever Cemetery, Cathedral Mausoleum le jour de la fête des mères.

Heche est décédé le 11 août et a été inhumé plus tard ce mois-là. Le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a jugé sa mort comme un accident à la suite de « blessures par inhalation et thermiques ». Elle avait 53 ans.

« Elle aimait tout le monde si passionnément et profondément et ses enfants, son héritage, remercient tout le monde pour leur soutien et leur amour pendant cette période difficile et sont reconnaissants de pouvoir honorer leur mère, aujourd’hui à l’occasion de la fête des mères », a déclaré à Fox un représentant de la succession de Heche. Nouvelles numériques.

Heche laisse dans le deuil ses deux fils : Homer Laffoon, 21 ans, et Atlas Tupper, 14 ans.

ANNE HECHE, 53 ANS, PAISIBLEMENT RETIRÉE DE L’ASSISTANCE VITALE »

Son site comprend un portrait et un papillon au-dessus de son nom, en plus de « Mère, actrice, écrivain, réalisatrice, créatrice, croyante. Vivez en amour. »

Dans une déclaration à l’Associated Press l’année dernière, le fils de Heche, Homer, a déclaré que lui et son frère « sont convaincus que notre maman aimerait le site que nous avons choisi pour elle ; c’est beau, serein et elle sera parmi ses pairs d’Hollywood ».

ANNE HECHE ESTATE NOMME SON FILS HOMER LAFFOON COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL APRÈS UNE BATAILLE JUDICIAIRE DE LONGUE MOIS

Le cimetière est devenu ces dernières années un centre culturel pour des projections de films, des spectacles musicaux et des festivals.

Fondé en 1899 et situé près du lot Paramount Pictures, le cimetière abrite les tombes et les tombes d’acteurs tels que Judy Garland et Douglas Fairbanks. La place de Heche dans le mausolée se trouve dans le jardin des légendes du cimetière.

Le représentant de la succession de Heche a ajouté: « Sa crypte est en face de Chris Cornell et Johnny Ramone, à côté de Mickey Rooney. »

La star de « Six Days Seven Nights » a été impliquée dans une collision le 5 août à Mar Vista. Les coroners ont également répertorié une « fracture sternale due à un traumatisme contondant » dans « d’autres conditions importantes » attribuées à sa mort.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Heche a subi une « lésion cérébrale anoxique grave » et est restée « dans le coma » sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes via la OneLegacy Foundation.

« Ça a longtemps été son choix de faire don de ses organes , et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables », a confirmé son représentant à l’époque.

Heche était « paisiblement retiré de l’assistance vitale » le dimanche 14 août, après avoir été déclaré en état de mort cérébrale quelques jours auparavant.

Après sa mort, Homer a fait face à une bataille judiciaire controversée avec le père d’Atlas, James Tupper, qui a contesté la nomination de Laffoon en tant que tuteur de sa succession.

Tupper, qui est sorti avec Heche pendant 11 ans et a Atlas avec la défunte actrice, initialement documents déposés cherchant à s’établir comme tuteur ad litem de son fils, légalement mineur.

En novembre, Tupper s’est vu refuser sa requête.