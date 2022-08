Anne Heche ne passera pas “de temps significatif” en prison pour un accident de feu, selon un expert

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche ne passera probablement pas “de temps significatif” en prison après avoir écrasé sa voiture dans une maison à Los Angeles vendredi.

Heche, 53 ans, sera très probablement accusé de délit de fuite et de conduite imprudente, a déclaré un expert juridique à Fox News Digital. L’ancien procureur américain Neama Rahmani a expliqué que l’actrice ne recevrait que des accusations de délit puisqu’elle n’a causé aucune blessure corporelle à quiconque impliqué dans les accidents.

L’actrice a écrasé sa Mini Cooper à deux reprises vendredi, le deuxième accident déclenchant un incendie qui a détruit une maison dans le quartier de Mar Vista. Heche a subi des brûlures, mais était “consciente et respirait” lorsque les ambulanciers l’ont sortie du véhicule.

Heche pourrait recevoir jusqu’à six mois de prison pour la seule accusation de délit de fuite, avec jusqu’à 90 jours pour l’accusation de conduite imprudente, a déclaré Rahmani à Fox News Digital.

Si un rapport de toxicologie confirmait que Heche avait conduit sous l’influence, elle pourrait être accusée d’un délit DUI. Pour cette accusation, a expliqué Rahmani, l’actrice pourrait être punie d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

La plupart des sanctions légales infligées à Heche prendront la forme d’une restitution pénale, selon Rahmani. L’actrice de “Donnie Brasco” sera probablement condamnée à une amende et tenue responsable des coûts des dommages matériels associés aux deux accidents.

En plus des amendes du tribunal pénal, Heche pourrait être poursuivi au civil.

Le propriétaire de la maison dans laquelle Heche s’est écrasé était chez lui à l’époque et “a échappé de très peu à des blessures physiques” après le début de l’incendie. Les voisins de Lynne Mishele ont créé une campagne GoFundMe qui a permis de récolter 45 000 $ en une journée.

Mishele “a perdu toute sa vie de biens” dans l’incendie qui a pris 59 pompiers et 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement, selon le service d’incendie de Los Angeles.

“Lynne vit avec ses magnifiques chiots Bree et Rueban, et la tortue Marley dans la maison de Mar Vista qui a été détruite cette semaine par une voiture entrant dans la maison à grande vitesse, prenant la maison en feu”, a déclaré la campagne.

“Encore plus pénible, Lynne a perdu toute sa vie des biens, des souvenirs, tout l’équipement de son entreprise, y compris son ordinateur portable et son iPad, tous ses vêtements et ses nécessités de base, et tous les articles ménagers. Avec l’aide des pompiers, elle a pu tirer quelques effets sentimentaux endommagés par l’épave. Tout le reste a disparu.

Heche est actuellement dans un “état stable” alors qu’elle se remet de l’accident.