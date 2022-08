Anne Heche “ne devrait pas survivre”, déclare un représentant

Lundi, un autre représentant, Michael A. McConnell, a déclaré à Reuters que Mme Heche n’avait pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident.

En 1991, Mme Heche a remporté un prix Daytime Emmy pour une jeune actrice exceptionnelle dans une série dramatique, pour avoir joué des jumeaux bons et mauvais dans le feuilleton NBC “Another World”.

Elle a joué dans plusieurs films hollywoodiens populaires à la fin des années 1990, dont “Donnie Brasco”, “Wag the Dog” et “Six Days Seven Nights”. Elle a continué à avoir des rôles à la télévision, notamment dans “Men in Trees” en 2006 et “Hung” en 2009, et s’est produite à Broadway, avec “Proof” en 2002 et “Twentieth Century” en 2004.

Mike Ives a contribué aux reportages de Séoul.