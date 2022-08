Anne Heche “ne devrait pas survivre” après un violent accident, selon un représentant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche reste dans le coma après avoir subi une lésion cérébrale “grave” et “ne devrait pas survivre”, a déclaré un représentant de l’actrice à Fox News Digital.

Le représentant a ajouté que le souhait de Heche avait toujours été d’être un donneur d’organes et “elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables”.

“Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital de West Hills”, poursuit le communiqué.

Le représentant a ajouté : “Anne avait un cœur énorme et a touché tous ceux qu’elle rencontrait avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle voyait la gentillesse et la joie comme le travail de sa vie, en particulier déplacer l’aiguille pour accepter qui vous aimez. Elle restera dans les mémoires pour son honnêteté courageuse et nous manquera beaucoup pour sa lumière.”

Heche a subi de graves brûlures et lorsqu’elle a été retirée de sa Mini Cooper après un accident de voiture enflammé à 90 mph la semaine dernière lorsqu’elle est entrée dans une maison à Los Angeles.