Anne Heche meurt à 53 ans suite à un accident de voiture

L’actrice primée Anne Heche est décédée à l’âge de 53 ans à la suite d’un horrible accident de voiture il y a une semaine.

“Aujourd’hui, nous avons perdu une lumière brillante, une âme gentille et très joyeuse, une mère aimante et une amie fidèle”, a déclaré un représentant de Heche. Personnes le vendredi. “Anne nous manquera profondément, mais elle vit à travers ses beaux fils, son travail emblématique et son plaidoyer passionné. Sa bravoure pour toujours rester fidèle à sa vérité, diffuser son message d’amour et d’acceptation, continuera d’avoir un impact durable. “

Heche était hospitalisé depuis l’accident du 5 août. Elle a subi une grave lésion cérébrale et était dans le coma et sous assistance respiratoire, a déclaré un représentant de la famille de Heche. Date limite jeudi.

L’acteur aurait conduit de manière erratique et aurait été impliqué dans une autre collision mineure avant de percuter sa voiture dans une maison à Los Angeles. La maison et le véhicule ont été engloutis par les flammes. Il a fallu plus d’une heure à 59 pompiers pour secourir Heche et maîtriser l’incendie. Le propriétaire de la maison a été évacué en toute sécurité.

La police a dit Date limite cette analyse sanguine initiale a montré que Heche avait des stupéfiants dans son système.

Né dans l’Ohio en 1969, Heche a remporté un Daytime Emmy Award en 1991 pour avoir joué des jumeaux dans le feuilleton Another World. Sur grand écran, elle a joué dans Donnie Brasco, Volcano, I Know What You Did Last Summer, Six Days Seven Nights et le remake d’horreur Psycho de Gus Van Sant. Elle a également joué dans divers films indépendants et est revenue plus récemment à la télévision dans des émissions telles que Hung, Save Me et Dancing With the Stars. Elle a obtenu une nomination aux Emmy Awards en 2004 pour le film Lifetime Gracie’s Choice. La même année, elle a reçu une nomination aux Tony Awards pour sa performance dans le spectacle de Broadway Twentieth Century.

Heche avait récemment terminé de travailler sur un autre film de Lifetime, Girl in Room 13, qui aborde le monde de la traite des êtres humains.

Heche était en couple avec Ellen DeGeneres à la fin des années 1990, ce qui, selon elle, a nui à sa carrière. Elle a ensuite épousé le caméraman Coleman Laffoon. Ils ont eu un fils en 2002. En 2009, elle a eu un fils avec l’acteur James Tupper, sa co-vedette dans l’émission télévisée Men in Trees. Leur relation a pris fin en 2018.